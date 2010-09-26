اخذ دو مدرک توسط دانشجویی که در بمباران اسرائیلیها نابینا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "بدر" که یک فلسطینی فارغ التحصیل از دانشگاه اسلامی غزه و از خانواده ای بسیار فقیر است بینایی خود را در بمباران رژیم صهیونیستی از دست داده است.

ترکشهای بمبی که جلوی منزل آنها منفجر شد باعث شد وی بینایی چشم راست خود را از دست داده و چشم چپش نیز بشدت آسیب ببیند.

"بدر" توانست بر خلاف تمامی مشکلات و موانع موجود در دو رشته تاریخ و باستان شناسی موفق به اخذ مدرک لیسانس شود.

بدر گفت: روزی که مدرکم را گرفتم یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. با اینکه کور شدن ترسناکترین رویداد زندگی سیاه من بشمار می‌رفت اما تلاشها و جنگهای من برای مبارزه با زندگی به پیروزی منتهی شد.

وی تا سال سوم دانشگاه قادر به دیدن با چشم چپ بود اما در سال آخر دانشگاه کاملا بینایی خود را از دست داد بنابراین تصمیم گرفت برای به پایان رساندن تحصیلات خود از طریق کامپیوتر به دروس ضبط شده گوش کند.

پدر بدر اعتقاد دارد ما به عنوان یک مسلمان به سرنوشت و پذیرش واقعیت اعتقاد داریم. زمانی که "بدر" بینایی خود را از دست داد ما تمام امید خود را از دست داده بودیم ولی "بدر" اصرار داشت که نقش خود را در جامعه ایفا خواهد کرد. به نظرم این معجزه خداوند است که او موفق به ادامه تحصیل و اخذ دو مدرک دانشگاهی شد.