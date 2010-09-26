دستگاه ها برای برگزاری کنگره سرداران و 14 هزار شهید فارس همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مجتبی مینایی فرد ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز از همکاری ارگانها و محل مناسب برای برگزاری کنگره به عنوان یکی از مشکلات و دغدغه ها برای برگزاری این برنامه یاد کرد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق صحبتهایی که از مدتها قبل با مسئولین شهرداری داشتیم قرار شد برای محل اجلاسیه مکانی را در تدارک ببینند واین در حالیست که اگر مکانی برای استقرار و برگزاری چنین مراسمی به وجود آید به طور یقین در آینده نیز می توان به درستی از آن استفاده کرد.

رئیس کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید فارس تصریح کرد: تاکنون هیچ کنگره و بزرگداشتی به این سطح در کشور برگزار نشده که از این رو باید این کار به صورت یک کار مهم فرهنگی انجام شود.

مینایی فرد با اشاره به برخی از برنامه ها و فعالیت انجام شده نیز گفت: در راستای بهتر برگزار شدن این کنگره تا به امروز 14 کمیته مختلف تشکیل و برنامه های مختلف ستاد نیز ارایه شده که در این بحث ستاد 24 شهرستان و چهار بخش راه اندازی شد و از جمله برنامه های تدارک دیده شده بازخوانی 80 عنوان کتاب و بررسی 40 عنوان کتاب دیگر در مباحث مختلف است.

این کنگره قرار است در سال 90 برگزار شود.