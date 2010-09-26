به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی از آنجا که تهیهکنندگان فیلم "هابیت" که سال آینده در نیوزیلند تولید خود را آغاز میکند، از به کارگیری بازیگران نیوزیلندی عضو تشکلهای رسمی صنفی بازیگری خودداری میکنند، اعضای هفت تشکل مهم صنفی بازیگران اعضای خود را از همکاری با این پروژه منع کردهاند.
هفت تشکل یاد شده عبارتند از اتحادیه بازیگران کانادا، اتحادیه بازیگران آمریکا، انجمن بازیگران سینمای آمریکا، اتحادیه بازیگران بریتانیا، فدراسیون آمریکایی هنرمندان تلویزیون و رادیو آمریکا، اتحادیه رسانه، سرگرمی و هنر استرالیا و اتحادیه هنرمندان سینما، تلویزیون و رادیوی کانادا.
از سوی دیگر فدراسیون جهانی بازیگران از این حرکت صنفی دفاع و اعلام کرده این حرکت در حمایت از بازیگران سینما و تئاتر نیوزیلند صورت میگیرد. در بیانیه این تشکل جهانی آمده: همه تشکلهای صنفی یاد شده امیدوارند معضل پیش آمده با حسن نیت طرفین حل شود.
سخنگوی استودیوی نیولاین سینما که از تهیهکنندگان و سرمایهگذاران اصلی پروژه "هابیت" به شمار میرود اعلام کرده به علت مشغلههای حرفهای پیتر جکسون مدیر اجرایی پروژه و کارگردان احتمالی آن، واکنش سریع و اظهار نظر از سوی تهیهکنندگان هم اکنون مقدور نیست.
ماه مه گذشته پیتر جکسن پس از دو سال انتظار از کارگردانی این پروژه کنار کشید.
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