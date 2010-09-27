دکتر حسین غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وجود بسیاری از معارف فلسفی، عرفانی و دینی ایرانی اسلامی در اسعار حافظ گفت: حافظ یک بیان کامل از دیدگاه معارف عرفانی و قرآنی است و تمامی اشعار حافظ در واقع یک دغدغه معنوی و عرفانی است که به شکل غزلیات مختلف آنرا بیان کرده است.

وی افزود: به علت عمق نکاتی که در این ادبیات وجود دارد کسانی که تبحر لازم را ندارند این عمق را درک نکرده و فقط به ادبیات ظاهری توجه و تصور می کنند در بعضی از این ادبیات حافظ فاقد این جنبه است، اما شک نیست که تمام اشعار حافظ بیان دیدگاههای عرفانی است.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه تهران در مورد اینکه گفته می شود حافظ حافظه ما است نیز گفت: اگر حافظه یک قوم را به فرهنگ آن قوم نسبت دهیم فرهنگ ایرانی- اسلامی همواره یک فرهنگ معنوی بوده است .

وی یادآور شد: در واقع این فرهنگ هرگز از معنویت بدور نبوده است، قوم ایرانی قبل از اسلام هم با فرهنگ معنوی و الهی آمیخته بود .

این محقق و پژوهشگر در ادامه تصریح کرد: ایرانی بدون معنویت و عرفان و بدون رابطه باطنی هرگز وجود نداشته و ندارد، به همین ترتیب فرهنگ شیعی بدون رابطه معنوی و تذکر به حقیقت باطنی انسان متصور نیست بنابراین وقتی می‎گوییم حافظه تاریخی این قوم یعنی این شاخصه‎ها و اگر گفته می‎شود حافظ بیان این حافظه تاریخی است یعنی حافظ تذکری است به آن حقیقت وجودی و دغدغه اصلی انسان، هنری که در فرهنگ ایرانی همه وجود این انسان را دربرمی‏گیرد.

غفاری در مورد رابطه حافظ و بحرانهای امروز نیز گفت: اگر انسانیت و انسان را بتوان از یکدگیر جدا و تصور کنیم انسان بدون هویت اصلی انسانی می‏تواند زندگی کند در آن صورت می‏توانیم بگوییم که به حافظ و امثال حافظ نیاز نداریم ولی اگر برعکس، بگوییم دغدغه‏های باطنی و معنوی و رجوع به حقیقت انسانی پیش از هر زمان در این دوران که فرهنگ مدرنیته و فضای خود بنیادی ناشی از فرهنگ اصالت بشر غربی مورد نیاز است، ضرورت درک اشعار حافظ را بیش از پیش در می یابیم .