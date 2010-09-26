همکاری دانشگاه کالگری با پژوهشگاه ابن سینا در زمینه تولید حیوانات تراریخته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل بهبودی ظهر امروز در حاشیه نشست علمی پژوهشگاه ابن سینا در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی خود در دانشگاه کالگری، افزود: در این تحقیقات موفق به تولید سلول بنیادی "بز" شدیم که این پروژه در مرحله ورود به فاز صنعتی است.

وی با تاکید بر اینکه در این پروژه سعی شد تا به جای استفاده از سلول های سوماتیک (غیر جنسی) از سلولهای بنیادی استفاده شود، اظهار داشت: استفاده از سلولهای بنیادی باعث می شود که وارد کردن ژن به سهولت میسر شود ضمن آنکه اگر بخواهیم پروژه های شبیه سازی را اجرایی کنیم، شانس موفقیت را در کلون سازی افزیش می دهد.

پژوهشگر ارشد دانشکده دامپزشکی دانشگاه کالگری کانادا محدویت استفاده از سلولهای بنیادی در انسان را از چالش های پیش روی این فناوری در درمان بیماریها نام برد و خاطر نشان کرد: زمانی که سلولهای بنیادی وارد بدن می شود ممکن است حالت سرطانی ایجاد شود که با توجه به خطرات احتمالی در انسان لازم است تا با تولید حیوانات تراریخته بزرگ مانند بز و گاو آزمایشهای لازم را انجام داد و نتایج را بررسی کرد.

بهبودی به اجرای پروژه هایی در این زمینه در پژوهشگاه رویان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل نبودن سلول های بنیادی تنها یک ژن وارد سلول می شود ولی از سوی دیگر عمر سلولهای معمولی کوتاه است از این نمی توان بیش از یک ژن را وارد کرد اما سلولهای بنیادی به دلیل دارا بودن عمر طولانی تر می توان 5 تا 6 ژن را در سلول قرار داد. این امر می تواند ما را در آینده در تولید حیوانات تراریخته یاری کند.

این پژوهشگر با اشاره به زمینه های همکاری با پژوهشگاه ابن سینا، یادآور شد: در این زمینه مذاکراتی آغاز شده است و همچنین به زودی از پژوهشگاه رویان اصفهان که فعالیت هایی در این زمینه انجام داده اند بازدیدی خواهیم داشت که در صورت موافقت همکاریهایی را با آنها آغاز می کنیم.