سابقه گلستان در جشنواره های بین المللی درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در گرگان افزود: همچنین تجربه فعالیت های فرهنگی، هنری و بین المللی و زیرساخت سینما، از ویژگی های مثبت این استان به جهت میزبانی این جشنواره بین المللی است.

منتظری با اشاره به دلاورمردی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس افزود: ارزشها و ایثارگری های نسل جبهه و جنگ نباید به دست فراموشی سپرده شود .

این مراسم که در سینما عصر جدید گرگان برگزار شده بود فیلمهای عصر روز دهم به کارگردانی مجتبی راعی، خانه امن است به کارگردانی ناصر رفائی و بیداری رویاها به کارگردانی محمد علی آهنگر به اکران در آمد.

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا شش مهرماه در استان گلستان ادامه دارد.

