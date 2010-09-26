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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

سابقه گلستان در جشنواره های بین المللی درخشان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: میزبانی و کارنامه این استان در جشنواره های مختلف و جشنواره بین المللی فیلم فجر درخشان است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در گرگان افزود: همچنین تجربه فعالیت های فرهنگی، هنری و بین المللی و زیرساخت سینما، از ویژگی های مثبت این استان به جهت میزبانی این جشنواره بین المللی است.

منتظری با اشاره به دلاورمردی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس افزود: ارزشها و ایثارگری های نسل جبهه و جنگ نباید به دست فراموشی سپرده شود .

این مراسم که در سینما عصر جدید گرگان برگزار شده بود فیلمهای عصر روز دهم به کارگردانی مجتبی راعی، خانه امن است به کارگردانی ناصر رفائی و بیداری رویاها به کارگردانی محمد علی آهنگر به اکران در آمد.
 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا شش مهرماه در استان گلستان ادامه دارد.
 
کد مطلب 1158974

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