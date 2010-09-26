به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جاسم صاعدی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه، بیانیه 195 نفر از نمایندگان ملت در خصوص مواضع محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: ضمن تبریک و تهنیت سالگرد دفاع مقدس و آرزوی علو درجات برای روح بلند شهدا و دعا برای سلامت و عافیت جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی، یک بار دیگر حضور عزت مدارانه و هوشمندانه رئیس جمهور محترم آقای دکتر احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و مصاحبه‌های ایشان با رسانه‌های عمومی در آمریکا گوشه‌هایی از عظمت و مظلومیت انقلاب را به نمایش گذاشته و موجی از شادی و غرور را در میان ملت برزگوار ایران امت اسلامی و ملت‌های آزاده در سرتاسر جهان گستراند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارات و موضع‌گیری‌های اصولی و کارشناسانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و موفقیت‌های ناشی از آن را در پرتو عنایت‌های الهی و تبعیت کامل از منویات رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای امام امت(ره) می‌دانیم که امید است مستمرا تداوم و تعمیق یابد.