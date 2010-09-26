همایش شبکه های الکتریکی هوشمند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کارن خاتمی فرد- دبیر اجرایی این همایش سخنرانی، ارایه مقاله، میزگرد، کارگاه های آموزشی و برگزاری نمایشگاه را از برنامه های جنبی این همایش نام برد و گفت: طبق گفته های وزیر نیرو تا سه سال آینده تعداد 20 میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب خواهد شد این در حالی است که به دلیل کمبود تولید این کنتورها در ایران، واردات این نوع کنتورها آغاز شده است.



وی اظهار داشت: مزیت های کنتورهای هوشمند این است که، مصرف کننده می تواند بنا به اختیار خود در ساعات مختلف، برق خود را از تولید کننده های مختلف خریداری کند.



دبیر اجرایی با بیان اینکه این همایش به همت کانون علمی فرهنگی رسانا برگزار می شود، ادامه داد: با نصب این کنتورها، خطای قرائت کنتور حذف می شود و انرژی در یک پایگاه داده ذخیره می شود.



به گفته خاتمی فرد، محورها و موضوعات همایش در سه دسته اصلی سیستم انتقال، سیستم توزیع و مصرف کننده طبقه بندی می شود که شامل موضوعاتی نظیر پایش، کنترل و حفاظت گسترده سیستم قدرت، فناوری اندازه گیری فازوری، معماری شبکه هوشمند، زیرساخت های مخابراتی و امنیت اطلاعات، استانداردها و پروتکل های شبکه هوشمند، ریزشبکه ها، شناسایی خطا و بازیابی شبکه، (AMI) اندازه گیری هوشمند و زیرساخت اندازه گیری پیشرفته، قیمت گذاری آنی برق، کنترل مستقیم بار و برنامه های پاسخگویی بار و فناوری zigbee می شود.