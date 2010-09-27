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۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۰

آرمان:

درختان بندرعباس شناسنامه دار می شوند

درختان بندرعباس شناسنامه دار می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضاهای سبز بندرعباس از شناسانامه دار شدن درختان بندرعباس خبر داد.

شهرام آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه تمامی درختان سایه دار در بندرعباس پلاک کوبی و شناسنامه دار می شوند، بیان داشت: در مرحله اول بر اساس قرارداد بسته شده بین پیمانکار و سازمان فضای سبز شهرداری تمامی درختچه ها، بوته ها و چمنها آمار برداری و ممیزی شده است و در مرحله بعد شناسنامه دار کردن درختان آغاز خواهد شد، که شامل درختان سایه دار تا ارتفاع سه متر در سطح بلوارها و بوستانها خواهد بود.

وی افزود: با توجه به سن، ارتفاع، اسم علمی، دور تنه و محل کاشت، درخت مورد نظر شناسایی شده و بر اساس منطقه و ناحیه درختان را شماره گذاری و پلاک کوبی خواهیم کرد.

آرمان با اشاره به اینکه طرح مذکور در کاهش هزینه های کاشت مجدد درختان مؤثر خواهد بود، تصریح کرد: بزرگترین هدف این طرح حفاظت از درختان در راستای اجرای قانون حفظ گسترش فضای سبز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده خواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز بندرعباس گفت: برای طرح ممیزی 300 میلیون ریال  اعتبار و برای طرح پلاک کوبی 800 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1158983

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