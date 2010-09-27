درختان بندرعباس شناسنامه دار می شوند

شهرام آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه تمامی درختان سایه دار در بندرعباس پلاک کوبی و شناسنامه دار می شوند، بیان داشت: در مرحله اول بر اساس قرارداد بسته شده بین پیمانکار و سازمان فضای سبز شهرداری تمامی درختچه ها، بوته ها و چمنها آمار برداری و ممیزی شده است و در مرحله بعد شناسنامه دار کردن درختان آغاز خواهد شد، که شامل درختان سایه دار تا ارتفاع سه متر در سطح بلوارها و بوستانها خواهد بود.

وی افزود: با توجه به سن، ارتفاع، اسم علمی، دور تنه و محل کاشت، درخت مورد نظر شناسایی شده و بر اساس منطقه و ناحیه درختان را شماره گذاری و پلاک کوبی خواهیم کرد.

آرمان با اشاره به اینکه طرح مذکور در کاهش هزینه های کاشت مجدد درختان مؤثر خواهد بود، تصریح کرد: بزرگترین هدف این طرح حفاظت از درختان در راستای اجرای قانون حفظ گسترش فضای سبز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده خواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز بندرعباس گفت: برای طرح ممیزی 300 میلیون ریال اعتبار و برای طرح پلاک کوبی 800 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.