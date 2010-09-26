40 درصد از شبکه توزیع آب روستایی قم مستهلک است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس سعید ابوالقاسمی راد قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران عمده‌ترین مشکل در شبکه‌های آب روستایی را استهلاک بسیار زیاد شبکه‌های آبرسانی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 155 روستا و در حدود 1200 کیلومتر شبکه انتقال و توزیع تحت پوشش آبفار قم قرار دارد که در حدود 40 درصد از شبکه‌های آبرسانی مستهلک و عمر مفید آنها به پایان رسیده است که پرت آب و هزینه نگهداری را به دنبال دارد.



وی با بیان اینکه سالانه بخشی از این شبکه‌های مستهلک از رده خارج می‌شوند، افزود: در سه سال گذشته 60 درصد و در حال حاضر نیز 40 درصد از شبکه‌های توزیع مستهلک شده‌اند که پروژه‌های تعریف شده سالانه در جهت اصلاح شبکه‌های توزیع روستایی است تا بتوانیم از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی قم ادامه داد: 43 پروژه‌ای که در بازدید استاندار از بخش‌های قم تصویب شده است عمدتا در راستای اصلاح شبکه‌های توزیع و تأمین آب روستایی است که با اجرای آنها تنها 30 درصد از شبکه‌ها مستهلک خواهند بود که امیدواریم مابقی نیز در سالهای آینده تعویض شوند.



وجود تعداد بالای کنتورهای معیوب در قم



ابوالقاسمی راد در بخش دیگری از سخنان خود به کنتورهای از رده خارج آب در استان اشاره کرد و افزود: سرمای شدید در سال 86 باعث شد تا تعداد زیادی از کنتورهای آب از رده خارج شوند و این امر نیز باعث شد تا کنترل و نظارت زیادی در خصوص چگونگی مصرف صورت نگیرد که برای تعویض آنها نیز اعتبار زیادی لازم است.



وی عنوان کرد: هر سال برای تعویض این کنتورها اقداماتی صورت می‌گیرد ولی حجم آنها بسیار کم است و در این راستا پروژه‌هایی تعریف کردیم تا کنتورها به سرعت تعویض شوند تا نظارت بیشتر در خصوص مصرف صورت گیرد.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه اشتراک آب بدون استفاده از کنتور غیر مجاز است افزود: کنتورهای مستهلک شده مقدار دقیق مصرف آب را نشان نمی‌دهد و عمر مفید کنتورها نیز بر اساس استانداردهای موجود 5 سال می‌باشد اما بسیاری از کنتورهای موجود در استان عمری بالای 5 سال دارند که باید برای عویض به موقع آنها اقداماتی صورت گیرد.



50 روستا در قم با کم آبی مواجهند



ابوالقاسمی راد با بیان اینکه در حال حاضر 50 روستا در استان قم با کمبود آب مواجهند، اظهار داشت: برخی روستاها تنها 2 ساعت و برخی نیز 10 ساعت آب دارند که امیدواریم با همکاری مردم و بارش‌های سال جاری این مشکل به صورت کامل حل شود.



وی خاطرنشان کرد: در سال جاری دو پروژه مهم و بزرگ در استان تعریف شده است که در حال اجراست و می‌تواند بخش زیادی از مشکلات استان را حل کند و علاوه بر اینکه می‌تواند کمبود آب را جبران کند به اشتغالزایی و رشد و شکوفایی صنایع روستایی نیز کمک شایانی خواهد کرد.



وی در ادامه تأکید کرد: تمام مسئولان استان به خصوص استاندار به این مسئله واقفند و در اجرای این پروژه نیز ترغیب می‌کنند تا هرچه زودتر راه اندازی و به بهره‌برداری برسد.



اختصاص به موقع اعتبارات تحول عظیمی در آبرسانی روستایی ایجاد می‌کند



ابوالقاسمی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود به سفر استاندار به بخش‌های استان اشاره کرد و افزود: 43 پروژه در این سفرها در خصوص آب‌رسانی به مناطق روستایی به تصویب رسیده است که قرار شد اعتبارات آن در اختیار شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گیرد که اگر این اعتبارات به موقع در اختیار قرار گیرد، تحول عظمی را در بخش آب روستایی خواهیم داشت.



سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی استان قم به اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی شدن این 43 پروژه اشاره کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز 16 میلیارد تومان است که در حال حاضر 12 میلیارد تصویب و 6.7 میلیارد نیز ابلاغ شده است و موافقت نامه‌هایی در این زمینه نیز مبادله شده است که عملیات اجرایی برخی شروع و برخی نیز در حال انتخاب پیکان کار می‌باشیم.



محورهای سه گانه در مواجه با خشکسالی در قم



وی با اشاره به بحران خشکسالی درتابستان امسال اظهار داشت: درطی 10 سال گذشته با بحران خشکسالی روبه رو و نزول آبی بسیار کمی را در استان شاهد بودیم که موجب شد تا سطح سفره‌های آب زیر زمینی پایین و آب موجود کاهش یابد.



ابوالقاسمی راد با بیان اینکه اگر تدابیر صورت گرفته در گذشته وجود نداشت در تابستان امسال به مشکلات زیادی برخورد می‌کردیم افزود: به همت مسئولین استان این بحران خشکسالی چهره زشت خود را کمتر به مردم نشان داد ولی با این وجود مردم احساس کردند کمبود آب وجود دارد و خشکسالی جدی است.



وی با بیان اینکه برای رهایی از معضل خشکسالی فعالیت‌های خود را در سه محور متمرکز کردیم افزود: در گام اول باتوجه به توان مهندسی استان و با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن ، اقدام به بازسازی شبکه کردیم تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.



وی با اشاره به بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در این راستا افزود: با استفاده از مهندسین و مشاورین، شبکه‌های آب رسانی را طراحی کردیم که حداقل پرت آب و حداکثر استفاده بهینه از منابع آبی را داشته باشیم.



سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی قم تصویب قوانین و مقررات خاص را از دیگر برنامه‌ها برای کاهش مصرف آب عنوان کرد و افزود: تعرفه‌ای برای آن دسته از مشترکانی که شرایط الگوی مصرف را رعایت نمی‌کردند قرار دادیم‌.



وی اضافه کرد: در ابتدا سعی شد با فرهنگ‌سازی این اصل نهادینه شود ولی متأسفانه عده‌ای نیز به این امر توجه ندارند و آن را رعایت نمی‌کنند که قرار شد طبق مقررات و قوانین، اعمال قانون شوند تا از استفاده نامطلوب جلوگیری شود.



ابوالقاسمی‌راد ادامه داد: این کار نیاز به قوانینی داشته که تنظیم، تصویب و ابلاغ شد و بر اساس آن وارد عمل شدیم و با مشترکانی که مصرف نامطلوبی داشتند برخورد قانونی کردیم.



فرهنگسازی موجب کاهش مصرف آب در قم شد



وی محور سوم در جهت کاهش مصرف را فرهنگسازی در مصرف بهینه آب عنوان کرد و افزود: در این راستا با استفاده از صدا و سیما و رسانه‌های گروهی تبلیغ کردیم و در راستای افزایش دانش و آگاهی مردم برای اینکه در مصرف آب دقت کنند برنامه‌هایی تولید شد.



وی ادامه داد: در این جهت از ائمه جمعه و جماعت و علما نیز کمک خواستیم و در جلسات توجیهی با آنها مذاکراتی را در این خصوص داشته‌ایم که این تبلیغات در مجالس و محافل مختلف مؤثر واقع شد.



وی تصریح کرد: اجرای کارهای فرهنگی باعث شد تا مردم نسبت به مصرف آب حساس باشند و با صرفه‌جویی میزان قعطی آب کمتر شود.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم عنوان کرد: با برنامه‌ریزی در این سه محور تلاش کردیم تا بحران خشکسالی امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم البته این بدان معنی نسیت که خشکسالی تمام شده است بلکه بدین معنی است که راه مبارزه با آن را فرا گرفتیم و مردم نیز به این آگاهی رسیدند که با همکاری هم می‌شود این بحران را پشت سر گذاشت.