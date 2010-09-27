رشد 16 درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

احمد صادقی در گفتگو با مهر از افزایش 40 درصدی نوسازی بافتهای فرسوده در تهران خبر داد و افزود: روند نوسازی در استان تهران با سرعت خوبی پیش می رود و آمارهای موجود از نوسازی بافتهای فرسوده این موضوع را تایید می کند.

وی با اشاره به میزان درخواست تسهیلات در سراسر کشور، تصریح کرد: در سال گذشته صاحبان 30 هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات مراجعه کردند که در سالجاری این رقم به 58 هزار واحد رسید که نشان از رشد مناسب نوسازی بافتهای فرسوده در تمامی استانها دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی به افتتاح طرح بزرگ محور مواصلاتی زنجان اشاره کرد و گفت: این محور مواصلاتی با هزینه 460 میلیارد ریال ساخته شده است و امکان نوسازی 70 هزار هکتار و هزاران واحد مسکونی را فراهم می کند، همچنین حدود 200 هزار متر مربع در حاشیه این محور مجتمعهای تجاری اداری ساخته می شود که می تواند موجب رونق اقتصادی شهر زنجان شود.

صادقی درباره تعداد متقاضیان مراجعه کننده برای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: هنوز آماری از تعداد مراجعه کنندگان ارایه نشده است اما به تمامی صاحبان قطعات زیر 100 متر که قصد تجمیع و نوسازی بافت فرسوده خود را داشته باشند وام ودیعه مسکن تعلق می گیرد.

وی تعداد ساکنان بافتهای فرسوده را 7.5 میلیون نفر عنوان کرد و افزود: افراد ساکن در قطعات زیر 100 متر اغلب تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند؛ بنابراین به تمامی آنها این تسهیلات اختصاص می یابد.

معاون وزیر مسکن افزود: تسهیلات اسکان موقت بسته حمایتی برای تشویق پلاکهای ریز دانه به تجمیع و نوسازی است.