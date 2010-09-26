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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

600 پایگاه جشن عاطفه‌ها در همدان دایر می‌شود

600 پایگاه جشن عاطفه‌ها در همدان دایر می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: همزمان با برگزاری جشن عاطفه ها در کشور، 600 پایگاه در استان همدان دایر می‌شود.

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه امسال نیز همچون سال‌های گذشته، پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در میادین اصلی شهر و بخش‌ها دایر می شود، افزود: پایگاه بسیج ادارات و مناطق روستایی نیز برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی هماهنگ شده ‌اند.

فضلی از به صدا در آمدن زنگ عاطفه‌ها به طور نمادین در دو دبستان ناحیه یک و دو همدان در هفتم مهر ماه سال جاری سخن گفت و افزود: امسال استقرار پایگاه ها در مدارس برای حضور دانش‌ آموزان و اولیا مد نظر است.

وی از توزیع 50 هزار پاکت جمع‌ آوری کمک‌های نقدی در دبستان‌های ابتدایی استان همدان خبر داد و گفت: 18 هزار دانش‌ آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان خاطر نشان کرد: سال گذشته در جشن عاطفه‌ها یک میلیارد و 875 میلیون ریال کمک‌های مردمی جمع‌ آوری شد که نسبت به سال 87 حدود 140 درصد افزایش داشت.

وی افزود: در برگزاری جشن عاطفه ها آموزش و پرورش، صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج همکاری دارند.

فضلی خاطرنشان کرد: شماره حساب 500005 بانک ملی سراسر استان همدان آماده دریافت کمک‌های نقدی مردم است.

کد مطلب 1158988

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