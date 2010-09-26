مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه امسال نیز همچون سالهای گذشته، پایگاه جمعآوری کمکهای مردمی در میادین اصلی شهر و بخشها دایر می شود، افزود: پایگاه بسیج ادارات و مناطق روستایی نیز برای جمعآوری کمکهای مردمی هماهنگ شده اند.
فضلی از به صدا در آمدن زنگ عاطفهها به طور نمادین در دو دبستان ناحیه یک و دو همدان در هفتم مهر ماه سال جاری سخن گفت و افزود: امسال استقرار پایگاه ها در مدارس برای حضور دانش آموزان و اولیا مد نظر است.
وی از توزیع 50 هزار پاکت جمع آوری کمکهای نقدی در دبستانهای ابتدایی استان همدان خبر داد و گفت: 18 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان خاطر نشان کرد: سال گذشته در جشن عاطفهها یک میلیارد و 875 میلیون ریال کمکهای مردمی جمع آوری شد که نسبت به سال 87 حدود 140 درصد افزایش داشت.
وی افزود: در برگزاری جشن عاطفه ها آموزش و پرورش، صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج همکاری دارند.
فضلی خاطرنشان کرد: شماره حساب 500005 بانک ملی سراسر استان همدان آماده دریافت کمکهای نقدی مردم است.
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