54 فقره قتل در آذربایجان غربی به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ رسول النقی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: وقوع قتل در آذربایجان غربی طی شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به کشف 52 فقره قتل از مجموع 54 جنایت به وقوع پیوسته طی این مدت، بیان داشت: 19 درصد قتل ها بر اثر نزاع، 34 درصد بر اثر اختلافات خانوادگی، هفت درصد بر اثر اختلافات مالی، پنج درصد بر اثر اختلاف ملکی، چهار درصد بر اثر اخاذی و پنج درصد بر اثر سرقت و مابقی نیز بر اثر سایر اتفاقات بوده است.

سرهنگ النقی پور خاطر نشان کرد: دو قتل دیگر نیز در یکی از روستاهای مرزی آذربایجان غربی اتفاق افتاده که متهم به کشور ترکیه فرار کرده و ماموران درتلاش برای دستگیری دو مظنون است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: طی سال گذشته تعداد 57 فقره قتل در استان اتفاق افتاده بود که 100 درصد آنها کشف شده است.