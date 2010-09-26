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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

سخنگوی حماس :

ابومازن مذاکرات سازش را رها کند/ اعراب سکوت را کنار بگذارند

ابومازن مذاکرات سازش را رها کند/ اعراب سکوت را کنار بگذارند

سخنگوی رسمی جنبش حماس ضمن انتقاد از سکوت کشورهای عربی در قبال قضیه فلسطین از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی را رها کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فوزی برهوم در بیانیه ای مطبوعاتی از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که هر چه سریعتر از مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی کناره گیری کند و به پروژه آشتی ملی فلسطین روی بیاورد.

وی گفت: ادامه مذاکرات سازش جنایت علیه ملت فلسطین و اقدامی خطرناک است که تمامی فلسطینی ها بهای آن را پرداخت خواهند کرد.

برهوم همچنین از کشورهای عربی خواست که سکوت و مواضع منفعلانه در قبال ملت فلسطین را رها کنند و از سرزمین و مقدسات فلسطین حمایت و جنایات اشغالگران اسرائیلی را رسوا کنند.

سخنگوی حماس با بیان این مطلب افزود: پافشاری بنیامین نتانیاهو بر ادامه شهرک سازی بیانگر این است که وی می خواهد از مذاکرات به عنوان سرپوشی برای تداوم یهودی سازی، تکمیل شهرک سازی و از بین بردن حقوق ملت فلسطین استفاده کند.

دور جدید مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر سال جاری آغاز شده است و تاکنون سه بار در واشنگتن، شرم الشیخ و قدس برگزار شده و نتیجه ای در بر نداشته است.

کد مطلب 1158995

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