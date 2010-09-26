91 نفر در زمینه مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این افراد در پاکسازی مناطق آلوده شهرستانهای کوهدشت و پلدختر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان کوهدشت در قالب پاکسازی 30 نقطه آلوده به مواد مخدر در این شهرستان توانستند 70 نفر از معتادان را جمع آوری کنند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی بدنی از افراد یاد شده مقداری مواد مخدر و تعدادی وسایل استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرهنگ علیزاده افزود: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر نیز در عملیاتی مشابه در راستای اجرای طرح والعادیات با پاکسازی چهار نقطه آلوده سطح این شهر ضمن هماهنگی با مقام قضایی 16 نفر را دستگیر کردند.

وی یادآور شد: در مجموع در جریان اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در این استان 91 نفر دستگیر که این افراد پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.