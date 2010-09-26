48 نفر در جاده های لرستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در دو روز گذشته بیش از 34 فقره تصادف رانندگی در جاده های درون و برون شهری لرستان رخ داد که در جریان این حوادث رانندگی 10 نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند.

بیشترین علت تصادفات رانندگی مذکور از سوی کارشناسان، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و عدم رعایت حق تقدم اعلام شده است.

این در حالیست که در این مدت زمان بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو و یک دستگاه خودرو سمند در جاده خرم آباد الشتر سه نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

علت این حادثه توسط کارشناس پلیس راه استان تغییر مسیر ناگهانی سواری پژو گزارش شده است.

محور خرم آباد - کوهدشت نیز یکی دیگر از محور های تصادف بار طی 48 ساعت گذشته بوده است که در جریان برخورد یک دستگاه پژو سواری و یک دستگاه کامیون سه نفر جان خود را از دست دادند.

واژگونی یک دستگاه پیکان سواری در پل سیمره شهرستان کوهدشت از دیگر تصادفات دو روز گذشته بود که در جریان آن دو نفر مجروح و یک نفر کشته شدند.

واژگونی یک دستگاه پراید در خیابان امام خمینی(ره) شهرستان الیگودرز نیز منجر به مرگ راننده این خودرو به دلیل شدت جراحات وارده شد.

همچنین بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان سواری و یک دستگاه موتور سیکلت در محور الیگودرز به اصفهان راکب موتورسیکلت در دم جان سپرد.