ارتقای استاندارد نیازمند تقویت کانونهای مهندسی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعید سهراب پور ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت میراحمد سادات در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی افزود: کانونهای مهندسی همواره نقش قابل توجهی در ارتقای استانداردسازی در زمینه های مهندسی داشته اند و با عملکرد مثبت خود می توانند بسیای از مشکلات را از سر راه بردارند.

وی ادامه داد: انجمنهای مهندسی باعث پیشرفت استانداردها می شوند که این امر، اهمیت تقویت این کانونها و بروزرسانی آنها را بیش از پیش آشکار می کند ضمن اینکه این امر از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جدید نیز جلوگیری می کند.

مهندسان باید همواره در جهت بروزرسانی اطلاعات خود بکوشند

این مسئول عنوان کرد: مهندسان باید همواره در جهت بروزرسانی اطلاعات خود بکوشند و در این زمینه همه تلاش را به کار گیرند تا نتیجه تلاشهای آنها بیش از قبل ثمربخش باشد و موجب پیشرفتهای فراوان در زمینه های مختلف شود.

سهراب پور بیان کرد: اطلاعات علمی در جهان در هر 10 سال حدود دو برابر می شود و لازم اشت خود را همواره با این اطلاعات هماهنگ کنیم و به آنها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم از این اطلاعات در جهت کاهش مشکلات موجود بهره بگیریم.

تعریفی که از مهندس و مهندسی ارائه می شود، جامع و کامل باشد

وی خاطرنشان کرد: در عین حال لازم است تعریفی که از مهندس و مهندسی ارائه می شود، جامع و کامل باشد و همه خصوصیات مربوطه را در این زمینه در نظر بگیرد تا بتوانیم تعریف درستی در این خصوص ارائه دهیم.

این استاد دانشگاه گفت: تعاریف مختلفی از مهندس و مهندسی ارائه شده اما باید جامعترین و کاملترین آنها را مد نظر قرار دهیم زیرا تنها این تعریف به همه ویژگی های مهندس و مهندسی اشاره کرده است.

وی اضافه کرد: همانگونه که پزشکان ملزم به عمل به سوگند خود هستند، مهندسان نیز باید همواره به اصول اخلاقی و انسانی پایبند باشند و به همه تعهدات خود عمل کنند تا بتوانند ثمربخش عمل کنند و از حجم مشکلات موجود بکاهند.

سهراب پور گفت: تلاش برای توسعه پایدار، حفظ و کاربرد درست مواد و انرژی، طرد رشوه خواری و رذایل اخلاقی و داشتن توقع مالی متعارف از مواردی است که باید مهندسان و کانونهای مهندسی به آنها عمل کنند و همواره به این موارد پایبند بمانند.

وی افزود: همچنین مهندسان باید تلاش کنند تا بخشی از مشکلات به دست آنها حل شود و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند تا تلاشهای صورت گرفته به نتیجه برسد.

رعایت استانداردهای حرفه ای ضرورت دارد

سهراب پور یادآور شد: رعایت استانداردهای حرفه ای، احترام گذاشتن به همکاران بدون توجه به ملیت، نژاد و مذهب آنها، پذیرش نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران و اصلاح خطاها و خودداری از اقدامات بدخواهانه نسبت به همکاران از دیگر مواردی است که باید از سوی مهندسان رعایت شود.

وی خاطرنشان کرذ: همچنین مهندسان باید با عملکرد مثبت خود روحیه امید به آینده را در میان افراد دیگر تقویت کنند ضمن اینکه باید تا حد ممکن به اصول انسانی پایبند و در این خصوص الگویی برای دیگران باشند.