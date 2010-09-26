سینمای دفاع مقدس موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب الله قلیش لی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از بازیگر پیشکسوت سینمای دفاع مقدس در گرگان افزود: صحنه‌ها و حماسه‌هایی که جوانان این مرزو بوم در هشت سال دفاع مقدس رقم زدند، موجب حیرت تاریخ است.

وی به تشریح مناسبتهای هفته دفاع مقدس پرداخت و بر ضرورت گرامیداشت این ایام توسط شوراری اسلامی شهر و شهرداری گرگان تاکید کرد.

سخنگوی شورای شهر گرگان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی با اعلام این خبر گفت: سینمای دفاع مقدس از جمله عرصه‌های مهم هنری است که نقش به سزایی در زنده کردن حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس داشته است.

فائزه عبداللهی با ارایه پیشنهاد تجلیل از کارکنان ایثارگر شهرداری در جنگ تحمیلی، افزود: با توجه به اهمیت فرهنگ والای ایثار و شهادت در جامعه اسلامی ما، در حال حاضر پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس یکی از ضروریات اساسی در نهادها و ادارت دولتی است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز با معرفی جهان بخش سلطانی به عنوان یکی از بازیگران برجسته سینمای دفاع مقدس گفت: حضور در آثار تلوزیونی و سینمایی چون حضرت یوسف، کودکانه، افسانه پوپک طلایی، باشگاه سری، مهریه بی‌بی، عملیات کرکوک، پرتگاه و ... بخشی از فعالیت‌های انجام شده توسط این هنرمند نامی کشور است.

در پایان این نشست نیز جهان بخش سلطانی، ضمن تشکر از زحمات اعضای شورای شهر گرگان، اظهار داشت: ما بازیگریم، اما هنرمند به خصوص هنرمند دفاع مقدس باید برای خودش ثواب جمع کند و پرونده‌اش، پرونده‌ای منور از عاقبت به خیری باشد.



وی با گرامیداشت خاطرات بچه‌های هشت سال دفاع مقدس افزود: وقتی زبان حال بچه‌های خاکریز می‌شویم و در نقش آنان بازی می‌کنیم، بیشتر از همه برای عاقبت به خیری خودمان فعالیت کرده‌ایم.



گفتنی است جهانبخش سلطانی، بازی در تئاتر را از سال1345 و کار در سینما را سال 1367 با فیلم سینمایی " افق" به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور آغاز کرد.

وی تاکنون در 22 فیلم سینمایی حضور پیدا کرد، برای بازی در فیلم " شرم " سیمرغ بلورین یازدهمین جشنواره فیلم فجر را در کارنامه هنری خود ثبت کرد و اخیراً نیز به عنوان یکی از 9 بازیگر برجسته عرصه دفاع مقدس در یازدهمین جشنواره مقاومت انتخاب شده است.