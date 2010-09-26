سازوکار مشخصی برای استاندارد لوازم آرایشی مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا پاک نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه تخصصی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی و سلولزی در جمع خبرنگاران افزود:‌ پیش از نظارت مؤسسه استاندارد، اتحادیه گرایش فروشگاه‌های سطح شهر به عرضه اقلام استاندارد را افزایش داده، اما چنانچه ناظران اداره استاندارد، موردی را اعلام نمایند پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ورود اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق به بازار کشور طی سال های گذشته کاهش یافته و همچنین به علت افزایش آگاهی های مردم، خرید این کالاها به خصوص در ماه های اخیر با کاهش روبرو شده است.

پاک‌نژاد ادامه داد: مردم به خوبی آگاه شده اند که باید از مکان‌های استاندارد و دارای گواهینامه و مجوز صنفی خریداری کنند.

وی ادامه داد: با افزایش آگاهی مردم فروشندگان نیز متوجه خواهند شد که کالای قاچاق در بازار مصرف جایگاهی ندارد.

رئیس اتحادیه آرایشی و بهداشتی اصفهان در امه سخنان خود بیشترین کالای قاچاق وارد شده به استان را از طریق مرزهای کردستان، پاکستان و چین دانست.

از فروشگاه های مجاز و داروخانه ها خرید کنید

رئیس این اتحادیه بهترین مکان برای خرید اقلام آرایشی و بهداشتی را داروخانه های تحت نظارت معاونت غذا و دارو و فروشگاه های تحت پوشش اتحادیه دانست.

پاک نژاد در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: فروشندگان این مراکز، آموزش دیده هستند و می‌توانند مشاوره های علمی و صحیحی را به خریدار ارائه دهند.