دستگاههای دولتی با وظایف خود در طرح هدفمندی آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور خود اظهار داشت: وضعیت جذب نیروها و نوع برخورد با کارمندان آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی که برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شده اند دغدغه ای را برای سایر کارمندان به وجود آورده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بارها در جلسات با وزیر صحبت کرده ایم و اگر جلسه ای جدی با معاون نیروی انسانی ریاست جمهوری و مجلس گذاشته نشود و مشکلات این عزیزان حل نشود قطعا آموزش و پرورش دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: از وزیر آموزش و پرورش که خودشان مجلس بودند انتظار داریم که تلاش و جدیت بیشتری در این راستا از خود نشان دهند.

دلخوش خطاب به حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش افزود: شما از جنس مجلس هستید اجازه ندهید این دغدغه ها برای مجلس و دولت مشکل ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره به بحث تحریم ها گفت: باید تدابیر درستی برای مقابله با این مسئله اندیشیده شود و در بحث هدفمند کردن یارانه که در بخش ماده 8 این طرح دغدغه سرمایه گذاران کشور است باید هیئتی را برای توسعه صنعت کشاورزی تشکیل دهند و مشکلاتی که سرمایه گذاران برای سرمایه در گردش خود دارند را مورد بررسی قرار دهند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر بنا باشد طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود با وضعیت فعلی که دستگاه های اجرایی با وظایف خود در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها آشنا نیستند، با مشکل مواجه خواهیم شد.

نماینده مردم صومعه سرا تصریح کرد: اجرای بدون برنامه این طرح برای دولتی که دغدغه اش حل مشکل سرمایه گذاران است و برای مجلس و برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها ایجاد مشکل خواهد کرد چرا که هنوز بعضی از دستگاه های اجرایی آموزش لازم را برای اجرای این طرح ندیده اند و هنوز اطلاع دقیقی از مواد، تبصره و بندهای قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارند.

وی افزود: در چنین شرایطی که با تحریم مواجه هستیم اگر به داد سرمایه گذاران نرسیم در این بخش دچار بحران خواهیم شد.

دلخوش با اشاره به بحث تکنولو‍‍ژی و استفاده از تخصصی های روز گفت: تامین منابع مالی برای استفاده از تکنولوژی روز یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه برای واردات و تولید برنامه ریزی داشته باشید،‌ گفت: دستگاه هایی که متولی تولید هستند متاسفانه در زمینه چگونگی تولید و چگونگی حمایت از صنعت، کشاورزی هنوز برنامه خاصی ندارند.

دلخوش افزود: باید در این زمینه برنامه ریزی شود در برخی از استان ها 10 برابر آن چیزی که باید به سرمایه گذاران کمک شود تا بتوانند اشتغال و اقتصاد را رونق ببخشند. برای بیمه بیکاری پول تزریق می شود. این نه تنها مشکلی را از دولت حل نمی کند بلکه مشکل حضور سرمایه گذاران را نیز افزایش می دهد. به جای اینکه پول برای بیمه بیکاری و افزایش بیکاران بدهید و آنها را نسبت به دولت و مجلس متوقع کنید این پول را در کارخانجات و شرکت هایی که پتانسیل و امکانات ایجاد اشتغال دارند تزریق کنید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر در شرایط فعلی دقت لازم را نداشته باشیم و از نظر کارشناسان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاد ه نکنیم دچار چالش و بحران می شویم.

