خیران استان یزد 2.5 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان دیه کمک کردند

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خیران استان یزد در جشن‌ های گلریزانی که در شهرستانهای استان یزد در ایام ماه مبارک رمضان برگزار شد، بیش از دو میلیاد و 500 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد استان یزد کمک کردند.

وی افزود: امسال جشن ‌های گلریزان در شهرستانهای مهریز و یزد برگزار شد که شاهد کمکهای خوبی از سوی خیران برای آزادی زندانیان بودیم.

حیدری خاطرنشان کرد: البته انتظار جمع ‌آوری مبالغ بیشتری در شهرستان‌ مهریز می‌ رفت اما از آنجا که جشن گلریزان برای نخستین بار در این شهرستان‌ برگزار شده بود، حضور خیران قابل تقدیر بود.

وی از کمک خیران استان یزد برای آزادی زندانیان ناشی از عجز از پرداخت دیه در جشن‌های گلریزان تقدیر و تشکر کرد و بیان داشت: با تلاش ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و مجموعه دادگستری و اداره کل زندان‌های استان یزد در ماه مبارک رمضان جشن‌های خوبی برگزار شد که امیدواریم در سال‌های آینده تداوم یابد.

حیدری عنوان کرد: خوشبختانه مردم خیر و نوع‌دوست استان یزد همواره خادمان خود در دستگاه قضایی را یاری کرده‌ اند و با مبالغ اهدایی موجبات آزادی حدود 10 نفر از زندانیان دیه استان یزد را فراهم کردند.

وی با اشاره به وجود 32 نفر زندانی دیه و جرائم مالی غیرعمد در استان یزد خاطرنشان کرد: برای آزادی این افراد، هفت میلیارد و 600 میلیون ریال نیاز است که امیدواریم خیران استان یزد با مناعت طبع و بزرگ‌ منشی خود بقیه مبلغ مورد نیاز را به ستاد دیه استان یزد اهدا کنند و با این کار خیر خود موجبات آزادی زندانیان و شادی خانواده‌ های آنها را فراهم آورند.

حیدری بیان داشت: بیشتر این زندانیان، زندانیان دیه هستند که بر اثر حوادث رانندگی و فوت مصدومان در زندان گرفتار شده‌ اند.