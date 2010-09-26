به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرویزی دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها با اعلام این خبر گفت: به منظور ارج نهادن به عملکرد یکساله روزنامه‌نگاران فعال در عرصه مطبوعات و خبرگزاریهای کشور که علاوه بر تلاش مستمر در یک سال فعالیت خبری و تحلیلی، آثار منتخب خود را به هفدهمین جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها ارسال داشته‌اند گواهینامه شرکت در این رویداد مهم رسانه‌ای کشور اعطا می‌شود.

وی در ادامه گفت: اگرچه در هر جشنواره مطبوعات تعدادی از آثار ارسالی با آراء نهایی داوران جشنواره برگزیده و به عنوان آثار برتر معرفی می‌شوند اما اهتمام کلیه خبرنگاران و اهالی قلم که در بزرگترین و مهمترین رویداد رسانه‌ای کشور شرکت می‌کنند نیز قابل تقدیر است.

پرویزی افزود: با موافقت معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شده است که امسال به کلیه شرکت‌کنندگان در جشنواره گواهینامه شرکت در این رویداد اعطا شود تا علاوه بر تقدیر از این عزیزان، به عنوان سابقه حضور در جشنواره مطبوعات در طول فعالیتهای مطبوعاتی آنان ثبت شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در دوره‌های بعدی جشنواره‌های مطبوعاتی این امر تداوم یابد.

