عملیات والفجر 10 در گرگان شبیه سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرمانده سپاه نینوای گلستان ظهر یکشنبه در این زمینه افزود: این عملیات شامل سه مرحله، پیشروی رزمندگان، انهدام تجهیزات دشمن فرضی و بمباران شیمیایی بود.

سردار محمد حسین بابایی اظهار داشت: این رزمایش یک روزه با حضور نیروهای سپاه نینوای گلستان به مناسبت هفته دفاع مقدس با هدف شیبه سازی عملیات والفجر 10 برگزار شد.

عملیات والفجر 10 ، سال 1366 در محدوده ای به وسعت 10 هزار مترمربع در منطقه سلیمانیه (شهر حلبچه) انجام شد و بر اثر بمباران شیمیایی مزدوران بعثی عراق شمار زیادی از مردم حلبچه به شهادت رسیدند.



در این عملیات رزمندگان اسلام نیز شماری زیادی از مزدوران بعثی عراقی را به هلاکت رساندند.

نمایشگاه دفاع برابر جنگ شیمایی، همایش بررسی جنایات شیمیایی رژیم بعث عراق در جنگ از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در گلستان است.