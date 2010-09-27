زنان نقش انکار ناپذیری در دوران دفاع مقدس ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ناوسالار یکم موسی مولا پرست در همایش زنان و صیانت از انقلاب اسلامی که عصر یکشنبه در تالار شهید آوینی بندرعباس با حضور خانواده‌های شهدا، و زنان رزمنده دوران دفاع مقدس و جمعی از فرمانده هان سپاه استان هرمزگان برگزار شد، نقش زنان در جنگ به ویژه در پشتیبانی از جنگ را حضوری پررنگ و انکارناپذیر عنوان کرد.

وی بیان داشت: در سی امین سالگرد هفته دفاع مقدس امسال سپاه برنامه‌ ای ویژه در پیش گرفته است و بنابراین هر استان مسئولیتی را بر عهده دارد که باید گوشه‌ ای از فعالیتهای رزمندگان را در دفاع مقدس به نمایش بگذارد.

ناوسالار یکم مولا پرست ادامه داد: یکی از این ماموریتها که بسیار مهم و قابل توجه است مسئولیت پشتیبانی در جنگ بوده است و همه استانها و شهرهای کشور همچون هرمزگان سهم قابل توجه‌ ای را در این امر داشته اند.

وی تصریح کرد: اگر پشتیبانی وجود نداشته باشد هیچ کاری بخوبی انجام نمی شود حتی اگر آن کار کوچک و بی اهمیت تلقی شود و این امر مهمتر خواهد بود اگر موضوع جنگ و پشتیبانی از آن مطرح شود.

جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان بیان داشت: استانهای مرزی در جنگ از اهمیت و ویژگی خاص خود برخوردار بودند و وجود رزمندگان بر اهمیت این استانها نیز می افزاید.

در ادامه این همایش همچنین مریم کاتبی از امداد گران دوران دفاع مقدس و همرزم شهیدان همت و متوسلیان گفت: در آغاز جنگ تحمیلی دشمن به دنبال ایجاد تشنج در کشور بود و از هیچ توطئه ای در این زمینه کوتاهی نمی کرد.

وی ادامه داد: دشمنان بین اهل سنت و شیعه شایعه کرده بودند که امام خمینی (ره) دستور داده است تمام مردم اهل سنت باید از ایران بیرون بروند و کشور را با این مسئله درگیر و موج دشمنی را در کشور تشدید کرده بودند.

این بانوی رزمنده بیان کرد: در کردستان و پاوه به بدترین شکل ممکن با نیرو‌های سپاه و ارتش برخورد می کردند و همین امر موجب رعب و وحشت زیادی بین پرستاران شده بود.

همچنین فیلم کوتاه "ماشیرین" به کارگردانی محمود شهبازی که روایتی از زندگی فاطمه نیک، که چندین تن از اعضای خانواده اش در جنگ به شهادت رسیدند به نمایش گذاشته شد.

در ادامه این مراسم از خانوده شهید گلزاری، ‌سکینه دایا، کوکب اسدی پور، مادر شهید رقیه نیاز، زهرا رئیسی از امداد گران دوران جنگ، مادر شهید نظری و مادر شهید میرزایی از ایثارگران دوران جنگ تقدیر شد.