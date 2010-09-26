سیاستهای تشویقی جذب سرمایه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد دائی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در قشم با اعلام خبر تدوین بسته حمایتی صنعتکاران قشم گفت: هدف از تشکیل مناطق آزاد تسریع در امور زیربنایى، عمران و آبادانى، رشد و توسعه اقتصادى، سرمایه گذارى و افزایش درآمد عمومى، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه اى، تولید و صادرات کالاهاى صنعتى و تبدیلى و ارائه خدمات عمومى است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای جزیره قشم از نظر موقعیت جغرافیایى با داشتن سواحل عمیق و پهناور و وجود منابع سرشار گاز در این منطقه، سرمایه گذاران حوزه صنایع دریایی و انرژی می توانند با استفاده از این شرایط در توسعه صنعت و مبادلات اقتصادی جزیره تاثیر گذار باشند.

مدیر صنایع منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در این راستا، طبق برنامه ها و سیاست کلان دولت، با رویکرد تشویق و جذب سرمایه گذاران صنعتی، تسریع در اجراى زیرساختهاى موجود را با تمام توان جزء اولویتهای اصلی قرار دادیم تا از این طریق شاهد رونق بیش از پیش صنعت در این منطقه باشیم.

دائی ضمن اشاره به حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جهت ارایه برنامه های تشویقی برای جذب سرمایه گذاران ادامه داد: تشکیل کارگروه صنعت با همیارى صنعتگران مستقر در جزیره و به ریاست مدیرعامل سازمان، تشکیل کارگروه مشاوره سرمایه گذارى جهت مشاوره و راهنمایى متقاضیان سرمایه گذارى، ایجاد مشوقهاى اقتصادى به منظور جذب سرمایه گذاران خارجى، مطرح شدن قشم به عنوان قطب صنایع دریایى جنوب، توسعه زیرساختهای بخش صنعت و رفع کمبودها جز برنامه های مدیریت صنایع است.

وی با تاکید بر افزایش ضریب اطمینان برای سرمایه گذاری در قشم اظهار داشت: درصدد برگزاری جلسه هم اندیشی بین مدیران تعدادی از بانکها و مدیران صنایع قشم هستیم که هدف از این جلسه ارایه راهکارهای لازم برای جلب حمایت بانکها در اعطاى وام و تسهیلات بانکى به سرمایه گذاران و تلاش جهت موافقت با استمهال دیون واحدهاى تولیدى و بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاران در منطقه است.

مدیر صنایع منطقه آزاد قشم همچنین به انجام مذاکره با نهادهای مرتبط با صنعتگران از جمله گمرک جمهورى اسلامى و شرکت ملى نفت و پالایش اشاره کرد و افزود: حمایت از صنایع فن آورى آبزیان با هدف صادرات، تبدیل منطقه به قطب صادرات و واردات، بستر سازى جهت ارتقاء علمى و تکنولوژیک کلیه مدیران صنایع در زمینه هاى مدیریت صنایع، بازاریابى و فروش با برگزارى سمینارهاى آموزشى و جلوگیرى از تراکم برخی صنایع و تشویق سرمایه گذارى براى بعضى از صنایع که کمتر به آن پرداخته شده است از دیگر برنامه های این مدیریت است.