"راسل" باب جدیدی را در تحقیقات فلسفه علم گشود

گئورگی لاندینی استاد فلسفه در دانشگاه آیوا به تازگی کتابی درباره راسل فیلسوف بریتانیایی به نگارش در آورده که توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. اهمیت راسل در فلسفه تحلیلی باعث شد تا علت مورد توجه بودن آرای این فیلسوف در حال حاضر و در فلسفه تحلیلی را از لاندینی جویا شویم.

راسل بزرگترین فیلسوف قرن بیستم است. او در دوره‌ای می‌زیست که انقلاب عظیم علمی به واسطه نظریه نسبیت اینشتاین در حال شکل‌گیری بود.

در دوره‌ای که او زندگی می‌کرد نظریه نسبیت، نظریه کوانتم، زیست شناسی تکاملی، رفتارشناسی و پیشرفتهایی در علوم ریاضیات، هندسه و نظریه مجموعه‌ها در حال رخ دادن بود.

در زمانه‌ای که راسل در آن زندگی می‌کرد شاهد انقلاب اجتماعی و جنگهای مخرب هستیم. در آن هنگامه جهان تا یک جنگ هسته‌ای تمام عیار و ویرانگر در حال پیش رفتن بود.

در تمام این موارد راسل صاحب اندیشه و اثر است و اندیشه‌های او قابل توجه هستند. اندیشه‌های او تأثیر بسزایی بر تفکر و اندیشه رایج آن زمان گذاشت و این تأثیر هنوز هم ادامه دارد.

به مدت یک قرن فیلسوفان و دانشمندان علم درباره اعیان و موضوعات متافیزیکی و فرایندهای متافیزیکی چون اعداد، کمالات، شباهتها و همبستگی‌ها، نیروی حیات، خدا و ماهیت بشر بحث و تفکر می‌کردند.

به نظر آنها این موضوعات برای حقیقت ضرورت دارد. همچنین در حوزه‌های ریاضیات و هندسه، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و اخلاق شاهد چنین تأملاتی بودیم.

راسل باب تحقیقات جدیدی را در فلسفه علمی گشود. او این کار را با به خدمت گرفتن منطق و ایده‌های جدید علمی آغاز کرد و در پیش گرفت.

او درصدد بود تا از این طریق مسائل فلسفی و اجتماعی، با نشان دادن اینکه ضرورت منطقی تنها ضرورت واقعی و اصیل است، را حل کند.

این فلسفه علمی جدید را به بهترین نحو می‌توان در فقره زیر یافت:

"همه مشکلات و مسائل فلسفی وقتی در معرض تحلیل و توجیه قرار می‌گیرند مشخص می‌شود که فلسفی نیستند. این موضوع زمانی روشن می‌شود که دنیای منطق را در نظر داشته باشیم."

راسل نقش مهمی در فلسفه تحلیلی و مطالعات منطق در دوره معاصر ایفا کرده است.

راسل از پیشگامان فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود و سهم زیادی در فلسفه زبان، منطق، فلسفه ریاضیات و معرفت شناسی داشته است.



راسل صاحب آثاری در حوزه‌های اخلاق، سیاست، علوم انسانی و دین است که مورد توجه زیادی هستند. "معضلات فلسفه" و "استیلای شادی" از جمله این آثار به شمار می‌روند.

کتاب "اصول ریاضیات" او آرای فرگه را بسط و گسترش می‌دهد. راسل این کتاب را به اتفاق آلفرد نورث وایتهد نوشت و در آن اصول ریاضات خود را عرضه کرد، او در این کتاب به دنبال این است که تمام نظریه‌های ریاضی را به مجموعه‌ای از اصول منطقی تقلیل دهد و فرو بکاهد.

...................



گئورگی لاندینی استاد فلسفه در دانشگاه آیوا امریکا است. "راسل"، "شاگردی ویتگنشتاین نزد راسل" و "نظریه جایگزینی پنهان راسل" از جمله آثار او به شمار می‌روند. از لاندینی مقالات زیادی در حوزه فلسفه در نشریات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است.