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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

لیگ قهرمانان آسیا/

داوری از مالزی دیدار ذوب آهن - الهلال را قضاوت می‌کند

داوری از مالزی دیدار ذوب آهن - الهلال را قضاوت می‌کند

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا داوری از مالزی را برای قضاوت دیدار تیم‌های ذوب آهن ایران - الهلال عربستان در دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا "سوبخیدین موهد صالح" از مالزی قضاوت دیدار تیم‌های ذوب آهن ایران - الهلال عربستان را برعهده خواهد داشت.

کمک‌های سوبخیدین در این بازی "یوژین مو" از چین و "موهد صبری" از مالزی هستند و "طایب حسن شمس الزمان" از بنگلادش به عنوان داور چهارم آنها را همراهی خواهد کرد. دیدار تیم‌های ذوب آهن ایران - الهلال عربستان در چارچوب دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 14مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در این بازی "محمد موزامیل" از سنگاپور است و "حسین غضنفری" از کویت به عنوان ناظر داوری دیدار ذوب آهن - الهلال را نظارت خواهد کرد.

کد مطلب 1159063

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