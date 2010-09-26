وزیران و نمایندگان درباره شهرک سازی اظهار نظر نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، بنیامین نتانیاهو از وزیران کابینه و نمایندگان این رژیم خواست که از اظهارنظر درباره شهرک سازی خودداری کنند.

این در حالی است که با پایان مدت 10 ماهه توقف شهرک سازی در کرانه باختری هنوز درباره ادامه یا توقف شهرک سازی و برگزاری نشست کابینه در این زمینه تصمیم گیری نشده است.

بنا بر اعلام نزدیکان نتانیاهو اوضاع کنونی بسیار حساس است و برای اتخاذ بهترین تصمیم درباره شهرک سازی به طوری که به نفع رژیم صهیونیستی باشد زمان زیادی لازم است.

خاطرنشان می شود مدت 10 ماهه توقف شهرک سازی در کرانه باختری که از نوامبر آغاز شده بود امروز به پایان رسید و رژیم صهیونیستی هنوز درباره تمدید این مدت یا از سرگیری شهرک سازی تصمیم گیری نکرده است.



این در حالی است که با وجود ادعای صهیونیستها درباره توقف ده ماهه شهرک سازی، این فعالیتها با همان شدت قبلی ادامه دارد.