ایران تنها از طریق بازاریابی می تواند به لبنان دارو صادر کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد خلیفه روز یکشنبه در دیدار با وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تهران اظهار داشت: موضوع دارو نه تنها در خاورمیانه بلکه در کل دنیا مهم است و کسانی که کار بازیابی دارو در لبنان را انجام می دهند در بازار خاورمیانه هم حضور دارند.

وی با اشاره به مشترکات دو کشور لبنان و ایران گفت: ایران کشوری پیشرفته در زمینه دارویی و بهداشتی و درمانی است که می تواند برای لبنان مفید باشد.

خلیفه افزود: این قدرت را دارم که با مسئولیت خودم دستور بدهم داروی ایرانی وارد بازار لبنان شود اما موضوع اصلی در این زمینه بازاریابی و قانع کردن پزشکان لبنانی است که بدانند داروی ایرانی چه خاصیتهایی دارد.

وزیر بهداشت لبنان تاکید کرد: بازار دارو در کشور ما به گونه ای است که دولت هم نمی تواند مردم را مجبور کند که از یک داروی خاص استفاده کنند.

وی با اشاره به 600 میلیون دلار تجارت دارو در لبنان افزود: اردن تنها کشوری بوده که توانسته به بازار دارویی لبنان نفوذ کند و 400 میلیون دلار صادرات دارو به کشور ما داشته باشد.

خلیفه، دلیل موفقیت اردن در تسخر بازار دارویی لبنان را ناشی از بازاریابی موفق در این صنعت دانست و گفت: ثبت دارو در لبنان مهم نیست بلکه بازاریابی در این صعت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خواستار سفر یک گروه ایرانی به لبنان برای بازدید از امکانات و ظرفیتهای دارویی کشورش شد و افزود: ما آمادگی کامل داریم که در زمینه دارویی و بهداشتی و درمانی از تجربیات و امکانات ایران استفاده کنیم.