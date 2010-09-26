کسب جایزه علمی سادات از سوی پژوهشگاه مواد و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی به دنبال تحقیقات علمی مختلفی که در زمینه های مختلف انجام داده، توانسته جایزه بخش علمی همایش بزرگداشت میراحمد سادات که ظهر یکشنبه در سازمان استاندارد برگزار شد را به دست آورد.

در این پژوهشگاه 21 آزمایشگاه در زمینه های مختلف وجود دارد که فعالیتهای بسیاری از آنها در کشور کم نظیر است که این امر باعث می شود دستاوردهای خوبی نیز داشته باشند.

همچنین چند پژوهشکده در این پژوهشگاه وجود دارد که در زمینه های سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی فعالیت می کنند و دستاوردهای بسیار خوبی داشته اند که این امر شایان توجه است.

جایزه سادات از بخشهای مختلف تشکیل شده است

این جایزه بخشهای مختلفی دارد که یکی از آنها جایزه علمی است که این جایزه برای فرد یا موسسه ای که بیشترین تلاش علمی را در بالا بردن کیفیت کالا یا خدمات، تدوین استاندارد، ابداع شیوهای آزمون کالا و تلاش برای انطباق با استاندارد کرده باشد، در نظر گرفته می شود.

جایزه هنری نیز به افرادی که می توانند با ارائه کارهای هنری از قبیل نقاشی، مجسمه سازی، فیلم، تئاتر و موسیقی مفاهیم کیفیت و استاندارد را به مردم ارائه کنند، به نحوی که این کار هنری در سطح گسترده با استقبال روبرو شود، اعطا می شود.

ضرورت نوآوری، اصلاح تولیدات و دریافت مهر استاندارد

همچنین جایزه تولیدی یا خدماتی به فرد یا موسسه ای که برای ارتقای کیفیت کالا یا خدمات خود به همراه حفظ یا ارتقای کمیت تولیدی اقدامات موثری کرده باشد و به نوآوری و اصلاح تولیدات خود و دریافت مهر استاندارد موفق شده باشد، تقدیم می شود. جایزه اجتماعی نیز به فرد یا موسسه ای که بیشترین تلاش را در سطح جامعه برای تشویق موسسات تولیدی و خدماتی به ارتقای کیفیت و رعایت استاندارد کرده یا مردم را به مصرف کالای با کیفیت و استاندارد تشویق کرده باشد، اهدا می شود.

هدایت به سوی رعایت کیفیت برتر و انتخاب کالایی باکیفیت بهتر

در عین حال، جایزه رسانه ای نیز با توجه به آنکه رسانه ها اعم از رسانه های نوشتاری، دیداری یا شنیداری نقش مهمی در جذب مخاطبان و هدایت آنان برای رعایت کیفیت برتر یا انتخاب کالای با کیفیت بهتر را در جامعه به عهده دارند، به رسانه ای که بیشترین و بهترین اقدامات را در این جهت انجام داده باشد، اهدا می شود.

بخش دیگر این جوایز نیز جایزه مصرف کننده است که این جایزه به فرد یا موسسه ای تعلق می گیرد که تمایل خود را به مفهوم کیفیت و استاندارد از طریق خرید یا به خدمت گرفتن کالا یا خدمات با کیفیت برتر و نیز ارائه نقطه نظرات لازم به تولید کنندگان یا خدمات دهندگان برای ارتقای کیفیت نشان دهد.

ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای رشد کیفیت کالاها و خدمات