نمایندگان تهران پیگیر اجرای قانون کمک ارزی به مترو هستند

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: آنچه برای ما به عنوان نمایندگان مجلس مسلم است آن است که قانون مصوب مجلس باید اجرا شود.

وی افزود: در خصوص قانون مترو نیز ما به جد پیگیر اجرایی شدن آن هستیم و سعی مان این است که تاخیر در تخصیص این اعتبار بیش از این به تاخیر نیفتد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ما نمایندگان تهران برای رفع مشکل حمل و نقل و توسعه آن در شهر بزرگ تهران تمام تلاش خود را می کنیم و به حل این موضوع و اختلاف بین دولت و مجلس در تخصیص این اعتبار امیدوار هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان تهران در پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از زمان تخصیص این اعتبار به متروی تهران و کلانشهرها چیست، گفت: نمی توانم زمان خاصی را پیش بینی کنم ، آنچه الان برای ما در اولویت قرار دارد آن است که تلاش کنیم جلساتمان با دولت بر سر این مسئله به نتیجه برسد.