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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

سروری به مهر خبر داد:

نمایندگان تهران پیگیر اجرای قانون کمک ارزی به مترو هستند

نمایندگان تهران پیگیر اجرای قانون کمک ارزی به مترو هستند

رئیس مجمع نمایندگان تهران از پیگیری جدی نمایندگان استان تهران در خصوص تخصیص اعتبار مترو خبر داد و گفت: ما به تخصیص این اعتبار از سوی دولت خوشبین هستیم.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: آنچه برای ما به عنوان نمایندگان مجلس مسلم است آن است که قانون مصوب مجلس باید اجرا شود.

وی افزود: در خصوص قانون مترو نیز ما به جد پیگیر اجرایی شدن آن هستیم و سعی مان این است که تاخیر در تخصیص این اعتبار بیش از این به تاخیر نیفتد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ما نمایندگان تهران برای رفع مشکل حمل و نقل و توسعه آن در شهر بزرگ تهران تمام تلاش خود را می کنیم و به حل این موضوع و اختلاف بین دولت و مجلس در تخصیص این اعتبار امیدوار هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان تهران در پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از زمان تخصیص این اعتبار به متروی تهران و کلانشهرها چیست، گفت: نمی توانم زمان خاصی را پیش بینی کنم ، آنچه الان برای ما در اولویت قرار دارد آن است که تلاش کنیم جلساتمان با دولت بر سر این مسئله به نتیجه برسد.

کد مطلب 1159093

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