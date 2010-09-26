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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

در رقابتهای بیماران تالاسمی؛

هرمزگان عنوان نخست رقابتهای شطرنج را به خود اختصاص داد

هرمزگان عنوان نخست رقابتهای شطرنج را به خود اختصاص داد

سمنان - خبرگزاری مهر: تیم شظرنج بیماران تالاسمی هرمزگان عنوان نخست رقابت های شطرنج قهرمانی بیماران خاص کشور در سمنان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابت ها بعد از ظهر یکشنبه در سمنان با معرفی تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها که 31 بانوی شطرنج باز مبتلا به تالاسمی ماژور حضور داشتند، هرمزگان با کسب 26 امتیاز اول و تیم های کرمان و قم به ترتیب با 23 و 17 امتیاز دوم و سوم شدند.

شطرنج بازان 13استان کشور در این رقابت ها حضور داشتند که در سه رده سنی و پنج دور و به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در قسمت انفرادی این رقابت ها که در رده 14 تا 17 سال شیوا داودی از هرمزگان اول شد و مریم رستاخیر ازا صفهان و مهرانه فلاح از قم با در رده های بعدی قرار گرفتند.

سارا قائمی از فارس در رده سنی 18 تا 24 سال عنوان نخست را کسب کرد و زهره یعقوبی از کرمان و مهدیه سالاری پور از هرمزگان در این رده سنی دوم و سوم شدند.

در رده سنی 25 سال به بالا نیز فاطمه شافعی از کرمان اول شد و مریم عرب خراسانی از قم و ماریا خشا از هرمزگان عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

نائب رئیس فدراسیون بیماری های خاص و پیوند اعضاء نیز در حاشیه این رقابت ها از اعزام تیم ملی بانوان پیوند اعضای ایران به رقابت های پینگ پنگ و دو خاورمیانه خبر داد.

راضیه علمایی افزود: رقابت های خاورمیانه 2010 اواخر مهر در تونس برگزار می شود.

کد مطلب 1159096

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