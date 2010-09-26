هرمزگان عنوان نخست رقابتهای شطرنج را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابت ها بعد از ظهر یکشنبه در سمنان با معرفی تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها که 31 بانوی شطرنج باز مبتلا به تالاسمی ماژور حضور داشتند، هرمزگان با کسب 26 امتیاز اول و تیم های کرمان و قم به ترتیب با 23 و 17 امتیاز دوم و سوم شدند.

شطرنج بازان 13استان کشور در این رقابت ها حضور داشتند که در سه رده سنی و پنج دور و به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در قسمت انفرادی این رقابت ها که در رده 14 تا 17 سال شیوا داودی از هرمزگان اول شد و مریم رستاخیر ازا صفهان و مهرانه فلاح از قم با در رده های بعدی قرار گرفتند.

سارا قائمی از فارس در رده سنی 18 تا 24 سال عنوان نخست را کسب کرد و زهره یعقوبی از کرمان و مهدیه سالاری پور از هرمزگان در این رده سنی دوم و سوم شدند.

در رده سنی 25 سال به بالا نیز فاطمه شافعی از کرمان اول شد و مریم عرب خراسانی از قم و ماریا خشا از هرمزگان عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

نائب رئیس فدراسیون بیماری های خاص و پیوند اعضاء نیز در حاشیه این رقابت ها از اعزام تیم ملی بانوان پیوند اعضای ایران به رقابت های پینگ پنگ و دو خاورمیانه خبر داد.

راضیه علمایی افزود: رقابت های خاورمیانه 2010 اواخر مهر در تونس برگزار می شود.