به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی طائی‌زاده قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند طولانی و پیچیده تأسیس مدارس علمیه خواهران تصریح کرد: این نرم‌افزار پیگیری موسسین در زمینه درخواست‌های تأسیس را تسهیل می‌کند.



وی با اشاره به اینکه معاونت شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از چندی قبل درخواست خود را برای تهیه نرم‌افزاری به منظور ارائه و پیگیری اینترنتی درخواست‌های تأسیس مدارس علمیه اعلام کرده بود، تصریح کرد: با تهیه این نرم‌افزار درخواست‌کنندگان تاسیس مدارس علمیه خواهران ضمن اطلاع از مراحل تاسیس مدارس می‌توانند در هر زمانی از مراحل طی شده اطلاع یابند.



مسئول دفتر فناوری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: شخصیت‌های حوزوی و ائمه محترم جمعه شهرستان‌های مختلف کشور در صورت تمایل برای تاسیس مدارس علمیه خواهران می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://tasis.whc.ir ضمن ارائه درخواست خود، با مراحل تاسیس این مدارس آشنا شوند.



وی خاطرنشان ساخت: کار تهیه این سامانه یک سال به طول انجامیده است.

