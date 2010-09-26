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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

زمانی:

هیچکس حق ندارد "خودسر" و خارج از چارچوب قانون اقدام کند

هیچکس حق ندارد "خودسر" و خارج از چارچوب قانون اقدام کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: اگر افرادی بخواهند برخلاف قانون کاری را انجام دهند فقط نیروی انتظامی حق دخالت دارد و هیچکس حق ندارد خودسرانه و خارج از چارچوب قانون اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید جواد زمانی بعداز ظهر یکشنبه در نشست مشترک مسئولان انتظامی و نمایندگان استان در مجلس اظهارداشت: مردم باید امینت را ایجاد کنند و چنانچه مختل شد، پلیس آن را حفظ می کند و هیچ کس حق ندارد خارج از محدوده قانون، کاری را انجام دهد.

زمانی تصریح کرد: نبود امنیت مساوی است با عدم سرمایه گذاری و عدم سرمایه گذاری نیز بیکاری را به ارمغان آورده و این امر نیز وقوع انواع جرائم و بزه را به همراه دارد.

در ادامه این نشست، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اظهار داشت: اجرای قانون و برقرای نظم و امنیت فقط توسط دستگاه های ذیربط امنیتی و انتظامی بایستی صورت پذیرد.

همچنین فتح الله حسینی نماینده منطقه اورامانات نیز در این جلسه گفت: بخش عمده ای از امنیت استان حاصل تلاش عزیزان نیروی انتظامی است.

تمام کارها با همدلی و تعامل محقق می شود

در ادامه این نشست، سردار سرتیپ کریم کشوری، عملکرد انتظامی استان و اقداماتی که در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و برقراری انضباط اجتماعی در سطح استان صورت گرفته را تشریح کرد.

وی تصریح کرد: ما به عنوان پلیس و خدمتگزار مردم اعتقاد داریم که کارها، طرح ها و برنامه ها با همدلی، وحدت و تعامل پیش می رود و اگر این اتفاق نیفتد موفقیتی حاصل نمی گردد.

این مقام انتظامی استان یادآور شد: من به عنوان فرمانده انتظامی استان و خادم مردم کرمانشاه با توجه به حجم بالای کاری که دارم ولی لحظه ای از مردم استان، افکار و اندیشه های آنها غافل نیستم و اعتقاد دارم که این مردم هستند که امنیت را برقرار می کنند و پلیس با همکاری همین مردم آن را حفظ می نماید.

فرمانده انتظامی استان در ادامه یکی اولویت های کاری خود را تعامل و هماهنگی همه جانبه با مسئولان استان اعلام کرد و گفت: در این راستا از نقطه نظرات آنها در جهت برقراری امنیت پایدار و مداوم در استان استفاده خواهم کرد.

سردار کشوری، ادامه داد: نیروی انتظامی قادر به رفع تمام مشکلات نیست و نباید انتظار داشت که همه معضلات و مشکلات را نیروی انتظامی حل کند و البته نباید فراموش کنیم که همه چیز بایستی در چارچوب قانون باشد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات نمایندگان استان در مجلس و حمایت های بی دریغ آنها از پلیس خدمتگزار، گزارشی از برنامه های در دست اقدام را ارائه کرد.

کد مطلب 1159107

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