برنامه های صدا و سیما مطابق شأن نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشکده صدا و سیما در قم با بیان اینکه تأسیس دانشکده صدا و سیما در قم امر مبارک و مهمی است افزود: تشکیل این دانشکده پاسخی بود به اشکالات فراوانی که صدا و سیما با آن روبه رو بود.



وی با بیان اینکه باید برنامه‌های صدا و سیما مطابق شأن نظام جمهوری اسلامی باشد افزود: وقتی نسبت به برخی از برنامه‌ها انتقاد می‌شود در جواب می‌گویند در ساخت فیلم‌ها افرادی حضور دارند که در امور دینی تخصصی ندارند و آنچه که ذهن خودشان است و یا در طول زندگی کسب کرده‌اند را به تصویر می‌کشند.



وی گفت: این دانشکده در قم با استفاده از نیروهای حوزوی که پرورش می‌دهد می‌تواند این خلأ موجود در صدا و سیما را پر کند.



مدیر حوزه علمیه قم با بیان اینکه راه اندازی دانشکده صدا و سیما بسیار حساس است: اگر امروز با وجود طلاب و فضلا در این دانشگاه فیلمی ساخته شود که اشکالات دینی و اسلامی داشته باشد در این صورت این اشکالات قابل قبول نخواهد بود.



وی تأکید کرد: کسانی که از حوزه در این دانشگاه جذب می‌شوند باید از بین نخبگان علمی و اخلاقی حوزه باشند و وقتی هم که وارد این تشکیلات شدند نباید حوزه را رها کنند و خود را همچنان طلبه حوزه بدانند و زی طلبگی را رعایت کنند.



مقتدایی با بیان اینکه دانشکده صدا و سیمای قم خود شعبه‌ای از مدارس حوزه علمیه است افزود: باید از اساتید درس اخلاق حوزه نیز دعوت کرد تا در این دانشگاه مباحث اخلاقی را نیز مطرح کنند و در دانشگاه نیز کلاس‌های اخلاق دایر شود.



وی با اشاره به این مطلب که تنها جذب نیرو از بین حوزویان کافی نسیت عنوان کرد: جذب نیرو باید از بین طلاب و فضلای متعهد که دارای اخلاق و بنیه علمی خوبی هستند باشد چرا که انتظار از این دانشگاه این است که در بدنه صدا و سیما تحول دینی صورت دهد.



مقتدایی ابراز داشت: در خارج از کشور نسبت به برخی از برنامه‌های صدا و سیما انتقاد وجود دارد که این برنامه‌ها باید اصلاح شود و انتظار دنیا نیز از صدا و سیمای ما این است تا مفاهیم اسلامی که پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد را در قالب‌های نوین به آنها ارائه کند.



مدیر حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از به کارگیری طلاب حوزه‌های علمیه خواهران در این دانشگاه گفت: در بین این خواهران استعدادهای بسیار بالایی وجود دارد و استفاده از این نیروی کارآمد بسیار پسندیده است که حضور آنها با چهره دینی و حجاب اسلامی می‌تواند هم در بدنه صدا و سیما و هم درجامعه تأثیرگزار باشد.



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به اینکه اگر در سریالی نقش روحانی وجود دارد باید قبلا از ساخت توسط عده‌ای در حوزه بازنگری شود افزود: اگر قبل از تولید چنین فیلم‌هایی مشورت شود بهتر است تا در صورت وجود اشکال برطرف شود.



وی ادامه داد: این خواسته چندین بار از طرف شورای عالی حوزه علیمه به ریاست سازمان صدا و سیما انتقال یافت اما متأسفانه تا کنون این خواسته عملی نشده است.



مقتدایی خاطر نشان کرد: انتظار داریم اگر در فیلمی نقش روحانی تعریف شده است از آنجایی که آن فرد به نماینده از جامعه روحانی و حوزه علمیه می‌باشد نظارتی صورت گیرد چرا که اگر رفتار او مطابق روش سنتی حوزه نباشد به ضرر روحانیت خواهد بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه تضعیف روحانیت به صلاح نظام و صدا و سیما نیست افزود: روحانیون نقش و جایگاه حساس و مهمی در این دانشکده دارند و باید تحول دینی در صدا و سیما ایجاد شود و در این راستا حوزه از هر گونه کمکی دریغ نمی‌کند.

