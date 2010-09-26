نسخه اولیه سیستم عامل ملی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی امروز یکشنبه درنشست ‏خبری به معرفی سازمان و جایگاه آن پرداخت و ‏ماموریت‌های مهم سازمان را رصد تهدیدات در حوزه نظامی ‏و غیرنظامی عنوان کرد و گفت: این سازمان در حوزه‌های ‏غیرنظامی از قبیل انرژی، فناوری و اطلاعات، ارتباطات، ‏فرهنگ و غیره در حال رصد تهدیدات و دنبال کردن تغییرات ‏در این حوزه می‌باشد و در حوزه نظامی نیز با توجه به ‏تخصصی شدن این امر، امروزه رویکرد تهدیدات کاملا ‏تخصصی گردیده است.

وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر برای حمله به ‏نیروگاه‌های برق از بمب‌های گرافیتی استفاده می‌شود که ‏قدرت انفجار خاصی ندارد بلکه باعث ایجاد اتصال بین ‏شبکه‌ها خواهد شد و در نتیجه از بین رفتن نیروگاه را به ‏دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه ‏یکی از کارهای اصلی سازمان تبدیل تهدیدات نظامی به ‏زبان مهندسی جهت ارائه به دستگاه‌های اجرایی است، ‏افزود: در حال حاضر نمی‌توان گزارش تهدیدات را به صورت ‏نظامی برای دستگاه‌های اجرایی بیان نمود و باید آن را به ‏زبان مهندسی تبدیل کرد چراکه دستگاه‌های اجرایی کشور ‏به زبان مهندسی توجیه‌تر هستند نسبت به نظامی؛ از این ‏رو باید از حداکثر ظرفیت‌های بخش‌های علمی و ‏دانشگاهی کشور بهره لازم را برد.

جلالی با اشاره به تهدیدات در حوزه فناوری اطلاعات و ‏ارتباطات ادامه داد: در رتبه‌بندی تهدیدات این موضوع به ‏عنوان پنجمین تهدید بعد از جنگ زمینی، هوایی، دریایی و ‏فضایی شناخته می‌شود چرا که تمامی دستگاه‌های کشور ‏از این تکنولوژی استفاده می‌کند باید تهدیدات در این زمینه ‏شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای مثال ما در ‏حال حاضر در مرکز توزیع و تولید برق کشور که دیپاچینگ نام ‏دارد که توسط نرم افزاری مدیریت می‌شود که اسکاد نام ‏دارد و سورس آن خارجی است و ما نمونه تولید داخل ‏نداریم و همین می‌تواند برای ما یک تهدید بزرگ محسوب ‏گردد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که یک روز از آن به نام پدافند ‏غیرعامل نام‌گذاری گردیده است، به تشریح برنامه‌های این ‏سازمان در این هفته پرداخت و از برگزاری اولین جشن ‏فارغ‌التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه مالک اشتر، ‏پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در این حوزه، گنجاندن چهار ‏رشته سازه، معماری، ‏ccd‏ در کنکور سراسری مقطع ‏کارشناسی ارشد و از برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری و ‏غیره در این هفته خبر داد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه در تشریح ‏فعالیت سازمان پدافند غیرعامل از برگزاری جشنواره فنی ‏مهندسی پایداری ملی در هفته بسیج و تدوین بحث 21 ‏ملی مقررات ساختمان در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد و ‏در پاسخ به سوالی در خصوص تولید سیستم عامل ملی ‏گفت: نسخه ابتدایی آن را تولید کرده‌ایم و دستگاه‌های ‏امنیتی و خودمان آن را کنترل کردیم و مشاهده شد که در ‏برابر تهدیدات موجود کاملا پاسخ می‌دهد. لازم هست ‏دستگاه‌هایی مثل وزارت صنایع بیایند و روی آن ‏سرمایه‌گذاری نماید و به تولید انبوه برسانند ما در این زمینه ‏هم با وزارت دفاع، ‌وزارت صنایع، وزارت فناوری اطلاعات و ‏ارتباطات هماهنگی کرده‌ایم که این موضوع را به تولید انبوه ‏برسانیم که در این زمینه موفق نبوده‌ایم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: وزارت ‏صنایع باید کمک کند جهت رسیدن به تولید انبوه که در حال ‏حاضر جزء نیازهای ضروری ماست که امروزه مواجهیم با ‏تهدیدات سایبری که در موردی که اشاره کردم در حمله ‏سایبری کارشناسان ما با بررسی، متوجه این امر شدند که ‏از باگ‌های امنیتی ویندوز جهت نفوذ استفاده کرده‌اند. مثل ‏این که شما خانه‌ای دارید و تمام درب‌های آن را قفل زده‌اید ‏و ایمن کرده‌اید ولی کسی که خانه را ساخته است ‏درب‌هایی برای آن گذشته که هر موقع لازم شد از آن برای ‏ورود به خانه استفاده کند و این باگ‌های ویندوز هم همین ‏اجازه را به عناصر بیرونی خواهد داد چون خود آن‌ها این را ‏تولید کرده‌اند و می‌دانند این باگ‌ها کجا هست و بعد ‏می‌آیند وارد می‌شوند به نظر بنده سیستم عاملی ملی ‏ضرورت بسیاری دارد و حال که ما به این دانش رسیده‌ایم ‏که نسخه اولیه آن را تولید کنیم وظیفه دستگاه‌های اجرایی ‏است که آن را به تولید انبوه برسانند.

جلالی ادامه داد: تقی‌پور وزیر ارتباطات طی جلساتی ‏موضوع را کاملا قبول کرد و الان در دست اقدام می‌باشد و ‏چون این کار برای اولین بار هست که در کشور انجام ‏می‌شود مشغول تهیه سند ‏RFB‏ آن هستند تا آن را به ‏مناقصه بگذارند و دوستان هم حتما موضوع را از ایشان ‏پیگیری نمایند چرا که متولی انجام کار وزارت ارتباطات و ‏فناوری اطلاعات می‌باشد و سازمان پدافند غیرعامل ‏مسوولیت هدایت و کنترل این پروژه را بر عهده دارد که بحث ‏ایمیل‌ ملی هم بعد از راه‌اندازی اینترنت در این بستر قرار ‏می‌گیرد.‏