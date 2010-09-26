نسخه اولیه سیستم عامل ملی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلالی امروز یکشنبه درنشست خبری به معرفی سازمان و جایگاه آن پرداخت و ماموریتهای مهم سازمان را رصد تهدیدات در حوزه نظامی و غیرنظامی عنوان کرد و گفت: این سازمان در حوزههای غیرنظامی از قبیل انرژی، فناوری و اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و غیره در حال رصد تهدیدات و دنبال کردن تغییرات در این حوزه میباشد و در حوزه نظامی نیز با توجه به تخصصی شدن این امر، امروزه رویکرد تهدیدات کاملا تخصصی گردیده است.
وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر برای حمله به نیروگاههای برق از بمبهای گرافیتی استفاده میشود که قدرت انفجار خاصی ندارد بلکه باعث ایجاد اتصال بین شبکهها خواهد شد و در نتیجه از بین رفتن نیروگاه را به دنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه یکی از کارهای اصلی سازمان تبدیل تهدیدات نظامی به زبان مهندسی جهت ارائه به دستگاههای اجرایی است، افزود: در حال حاضر نمیتوان گزارش تهدیدات را به صورت نظامی برای دستگاههای اجرایی بیان نمود و باید آن را به زبان مهندسی تبدیل کرد چراکه دستگاههای اجرایی کشور به زبان مهندسی توجیهتر هستند نسبت به نظامی؛ از این رو باید از حداکثر ظرفیتهای بخشهای علمی و دانشگاهی کشور بهره لازم را برد.
جلالی با اشاره به تهدیدات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در رتبهبندی تهدیدات این موضوع به عنوان پنجمین تهدید بعد از جنگ زمینی، هوایی، دریایی و فضایی شناخته میشود چرا که تمامی دستگاههای کشور از این تکنولوژی استفاده میکند باید تهدیدات در این زمینه شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای مثال ما در حال حاضر در مرکز توزیع و تولید برق کشور که دیپاچینگ نام دارد که توسط نرم افزاری مدیریت میشود که اسکاد نام دارد و سورس آن خارجی است و ما نمونه تولید داخل نداریم و همین میتواند برای ما یک تهدید بزرگ محسوب گردد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یک روز از آن به نام پدافند غیرعامل نامگذاری گردیده است، به تشریح برنامههای این سازمان در این هفته پرداخت و از برگزاری اولین جشن فارغالتحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه مالک اشتر، پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در این حوزه، گنجاندن چهار رشته سازه، معماری، ccd در کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد و از برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری و غیره در این هفته خبر داد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه در تشریح فعالیت سازمان پدافند غیرعامل از برگزاری جشنواره فنی مهندسی پایداری ملی در هفته بسیج و تدوین بحث 21 ملی مقررات ساختمان در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد و در پاسخ به سوالی در خصوص تولید سیستم عامل ملی گفت: نسخه ابتدایی آن را تولید کردهایم و دستگاههای امنیتی و خودمان آن را کنترل کردیم و مشاهده شد که در برابر تهدیدات موجود کاملا پاسخ میدهد. لازم هست دستگاههایی مثل وزارت صنایع بیایند و روی آن سرمایهگذاری نماید و به تولید انبوه برسانند ما در این زمینه هم با وزارت دفاع، وزارت صنایع، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگی کردهایم که این موضوع را به تولید انبوه برسانیم که در این زمینه موفق نبودهایم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: وزارت صنایع باید کمک کند جهت رسیدن به تولید انبوه که در حال حاضر جزء نیازهای ضروری ماست که امروزه مواجهیم با تهدیدات سایبری که در موردی که اشاره کردم در حمله سایبری کارشناسان ما با بررسی، متوجه این امر شدند که از باگهای امنیتی ویندوز جهت نفوذ استفاده کردهاند. مثل این که شما خانهای دارید و تمام دربهای آن را قفل زدهاید و ایمن کردهاید ولی کسی که خانه را ساخته است دربهایی برای آن گذشته که هر موقع لازم شد از آن برای ورود به خانه استفاده کند و این باگهای ویندوز هم همین اجازه را به عناصر بیرونی خواهد داد چون خود آنها این را تولید کردهاند و میدانند این باگها کجا هست و بعد میآیند وارد میشوند به نظر بنده سیستم عاملی ملی ضرورت بسیاری دارد و حال که ما به این دانش رسیدهایم که نسخه اولیه آن را تولید کنیم وظیفه دستگاههای اجرایی است که آن را به تولید انبوه برسانند.
جلالی ادامه داد: تقیپور وزیر ارتباطات طی جلساتی موضوع را کاملا قبول کرد و الان در دست اقدام میباشد و چون این کار برای اولین بار هست که در کشور انجام میشود مشغول تهیه سند RFB آن هستند تا آن را به مناقصه بگذارند و دوستان هم حتما موضوع را از ایشان پیگیری نمایند چرا که متولی انجام کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میباشد و سازمان پدافند غیرعامل مسوولیت هدایت و کنترل این پروژه را بر عهده دارد که بحث ایمیل ملی هم بعد از راهاندازی اینترنت در این بستر قرار میگیرد.
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