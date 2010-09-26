ثبت اسناد آذربایجان شرقی گواهینامه ایزو دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالحسین جلیلی نمینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: این اداره کل در سال 87 توانسته بود گواهینامه ایزو 2000-9001 را کسب کند که با توجه به نیاز به انطباق با تغییر ویرایش این گواهینامه و در راستای بهبود بخشیدن و ارتقای کیفیت، گواهینامه جدید اخذ شد.

جلیلی نمینی، معیار های کسب این گواهینامه را تغییرات بهبود یافته گردش عملیات در فرایند های کاری برشمرد و اضافه کرد: در دوره گذر از ثبت سنتی به ثبت نوین و مکانیزه نمودن فرایندها، اخذ ایزو 2008-9001 می تواند گام موثری در این زمینه باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که یک اشتباه کوچک در فرایند های ثبتی به راحتی قابل اصلاح نیست، تصریح کرد: با توجه به حساسیت کاری در ثبت اسناد و املاک و نیز در جهت پیشبرد اهداف سازمان، تقویت و بهبود کیفیت همواره باید مورد توجه قرار گیرد.