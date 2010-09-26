ماهاتیر محمد: نگران از بین رفتن سیاستهای مالایی هستم

مالزی



راه اندازی شعبه دانشگاه پزشکی جونز هاپکینگ آمریکا در مالزی

رسیدگی به شکایات 2 هزار هندی تبار توسط دولت مالزی در راستای طرح وحدت میان اقوام

مالزی بر نقش کشور های آسه – آن در تبدیل شدن به قطب بین المللی سرمایه گذاری تاکید کرد

ماهاتیر محمد : من نژاد پرست نیستم ولی نگران از بین رفتن سیاست های مالایی در این کشور هستم

اندونزی

نامزدهای جدید رئیس جمهور اندونزی برای تصدی پست های دادستان کل و وزیر امور خارجه

وزارت تجارت: تمام کالاهای وارداتی اندونزی باید با برچسب و دفترچه راهنما به زبان اندونزیایی باشند

خانواده های کشته شدگان نا آرامی های 31 اوت خواستار اخراج افسر پلیسی شدند که به روی مردم آتش گشوده بود

کشته شدن 3 نفر به ضرب گلوله پلیس در حین تلاش برای سرقت دستگاه خودپرداز پول

تسلیم شدن عضو ارشد مخالفان دولت موسوم به ارتش خلق جدید به نیروهای دولتی

تایلند

انفجار بمب در خارج از بانکوک بدون تلفات جانی

پرداخت غرامت به زنی که به برای 12 سال حامل ویروس ایدز به شمار می آمد

دستور معاون امنیتی نخست وزیر تایلند به پلیس محلی برای افزایش ایستگاه های ایست و بازرسی

نخست وزیر تایلند خواستار صلح پیش از برگزاری انتخابات شد

زخمی شدن دو دختر نوجوان و یک مرد تایلندی در بمب گذاری در بانکوک

فیلیپین

دیدار رئیس جمهور فیلیپین با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک

انتقاد از کمی بودجه مبارزه با فقر در فیلیپین

رضایت مردمی از طرح ممنوعیت حمل سلاح در نخستین روز اجرای آن

سنگاپور

بازار گرم معلمان خصوصی در سنگاپور

هشدار نخست وزیر سنگاپور نسبت به جدی گرفتن خطر تروریستی

کم شدن علاقه به تحصیل در رشته های هنر در میان جوانان سنگاپوری