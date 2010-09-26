بافت فرسوده کرمانشاه از کمبود اعتبار رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی این شهر اظهارداشت: مقایسه و تشابه با بافت قدیم و حفظ اصالت و رعایت استانداردهای فضای زندگی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در شهر مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: شهرداری کرمانشاه در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با پرهیز از اقدامات مقطعی با پیروی از اصول شهرسازی و مطالعاتی بدنبال ایجاد شهری پویا است.

فخری با بیان اینکه در بهسازی بافت فرسوده خیابان مدرس اقدامات مناسبی صورت گرفته است، ادامه داد: در آینده نزدیک با پیگیری های انجام شده، کارهای بهتری نیز اجرا می شود.

وی عمده ترین مشکل بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه را مشکلات مالی ذکر کرد و افزود: توافق و عقد قرارداد با مالکان علت دیگر کندی عملیان این طرح است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه شهرداری به عنوان نهادی اجتماعی تا حدود زیادی توانسته رضایت شهروندان ساکن در حوزه بافت فرسوده را جلب نماید، گفت: بهسازی و نوسازی بافت فرسوده نیازمند همت همگانی شهروندان و ارگان های شهر است.

به گفته وی شهرداری برای ایجاد انگیزه در بهسازی طرح مدرس امتیازات مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.

10درصد مساحت شهر کرمانشاه بافت فرسوده است

شهردار کرمانشاه، ادامه داد: هم اکنون وسعت بافت فرسوده شهر کرمانشاه بیش از هزار و 50 هکتار است که حدود 10 درصد مساحت شهر را به خود اختصاص داده است.

فخری با بیان اینکه به علت ریزدانه گی واحدهای مسکونی و تجاری می بایست تجمیع واحدها صورت گیرد، افزود: پروژه های تجاری و مراکز خرید احداث شده علاوه بر کاربری تجاری، امکانات فرهنگی مناسبی را نیز از قبیل سالن های نمایش چند منظوره در خود جای داده اند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر توان شهرداری، مشارکت مردمی و بخش خصوصی نیز ضروری است، تصریح کرد: شهرداری آمادگی هر گونه همکاری در قالب مشارکت مردمی را در عمران و بهسازی بافت فرسوده دارد.

شهردار کرمانشاه در ادامه با قدردانی از توجه و تاکیدات خاص استاندار کرمانشاه در پیگیری طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و حمایت های اعضای پرتلاش شورای اسلامی شهر، خاطر نشان کرد: شهروندان فهیم کرمانشاه با تعامل دو سویه، شهرداری را در اجرای طرح عظیم و آینده ساز بهسازی و نوسازی خیابان مدرس یاری کنند.