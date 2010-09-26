شاخص کل بورس 145 واحد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، درچهارمین روز مهرماه 89 سهامداران در 12 هزار و 57 بار معامله 131 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 377 میلیارد و 172 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

در این روز ارزش بازار سهام به 877 هزار و 172 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 3857 میلیارد ریال معادل 79/0 درصد افت دارد.

در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 4 مهر‌ماه جاری شاخص کل با 145 واحد کاهش نسبت به روز ‌شنبه 3 مهرماه، عدد 18 هزار و 527 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 16 واحدی در عدد 1093 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 515 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 3 مهرماه امسال 236 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 355 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز114 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با کاهش 249 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 25 هزار و 534 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 116 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 3 مهرماه در عدد 14 هزار و 93 واحد متوقف شد.