هفت هزار آموزگار در فارس استخدام شدند

محمد حسین روزی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: از این تعداد دو هزار و 600 نفر از نفراتی بودند که در امتحانات شرکت کرده و مابقی از افراد حق التدریسی انتخاب شدند.

وی در خصوص توجه به تجهیز و پیشرفت مدارس روستایی نیز افزود: در سال جاری احداث مجتمعهای آموزشی مدارس روستایی آغاز شد که در این راستا خدمات مختلف آموزشی و فرهنگی مناسب در این مناطق ارائه می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش فارس با اشاره به راه اندازی کانونهای فرهنگی محلات تصریح کرد: مدارسی که تنها در یک نوبت دارای دانش آموز هستند، در ساعات غیر آموزشی مدرسه به عنوان کانون فرهنگی محله فعالیت می کنند که در این راستا آموزشهایی با محوریت قرآن و فعالیتهای قرآنی ارائه خواهد شد.

روزی طلب گفت: در سال تحصیلی جدید هیچگونه شکایتی در خصوص دریافت مبلغ نداشتیم و مدارس معمولی هزینه ای را برای ثبت نام دانش آموزان دریافت نکرده اند ولی مدارس خاص از جمله نمونه و تیزهوشان که خدمات بیشتری را ارایه می دهند مبلغی مشخص دریافت کردند.

وی تاکید کرد: تمامی والدین می توانند در صورت پرداخت مبلغ برای ثبت نام فرزندان خود در مدارسی غیر از نمونه با مراجعه به بازرسی ناحیه و یا بازرسی آموزش و پرورش شکایت خود را اعلام کنند.