  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

فیلم جدید استون صدرنشین جدول اکران آمریکای شمالی شد

فیلم جدید استون صدرنشین جدول اکران آمریکای شمالی شد

فیلم جدید الیور استون با عنوان "وال استریت: پول هرگز نمی‌خوابد" در نخستین روز اکران، جمعه گذشته هفت میلیون دلار فروخت و صدرنشین جدول فروش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که در واقع دومین قسمت فیلم اسکاری "وال استریت" ساخته سال 1987  محسوب می‌شود در 3565 سالن سینمای آمریکای شمالی اکران شده است. مایکل داگلاس، شیا لابوف و کری مالیگان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم "شهر" ساخته جدید بن افلک در دومین هفته اکران خود در حالی که 2885 سالن سینما به نمایش درآمده ، روز جمعه پنج میلیون دلار فروخت و در جایگاه دوم جدول فروش ایستاد.

فیلم "نگهبانان" با 9/4 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفت. این فیلم در 3575 سالن سینما به نمایش در آمده است. در رده چهارم جدول فروش آخر هفته گذشته، فیلم "آسان" قرار گرفت که در 2856 سالن سینما 8/3 میلیون دلار فروخت.

فیلم کمدی "باز هم تو" با فروشی معادل 7/2 میلیون دلار رتبه پنجم جدول فروش را در اختیار گرفت. " باز هم تو" در 2584 سالن سینما اکران شده است.
 

کد مطلب 1159132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها