فیلم جدید استون صدرنشین جدول اکران آمریکای شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که در واقع دومین قسمت فیلم اسکاری "وال استریت" ساخته سال 1987 محسوب می‌شود در 3565 سالن سینمای آمریکای شمالی اکران شده است. مایکل داگلاس، شیا لابوف و کری مالیگان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.



فیلم "شهر" ساخته جدید بن افلک در دومین هفته اکران خود در حالی که 2885 سالن سینما به نمایش درآمده ، روز جمعه پنج میلیون دلار فروخت و در جایگاه دوم جدول فروش ایستاد.



فیلم "نگهبانان" با 9/4 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفت. این فیلم در 3575 سالن سینما به نمایش در آمده است. در رده چهارم جدول فروش آخر هفته گذشته، فیلم "آسان" قرار گرفت که در 2856 سالن سینما 8/3 میلیون دلار فروخت.



فیلم کمدی "باز هم تو" با فروشی معادل 7/2 میلیون دلار رتبه پنجم جدول فروش را در اختیار گرفت. " باز هم تو" در 2584 سالن سینما اکران شده است.

