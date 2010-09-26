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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

خراسان رضوی پیشتاز در اجرایی کردن ایران کد

خراسان رضوی پیشتاز در اجرایی کردن ایران کد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در اجرایی کردن الزام اخذ ایران کد برای بنگاههای صادراتی متقاضی جوایز صادراتی، پیشتاز بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، علی صفرزاده اظهار داشت: براساس آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات، فرآیند پذیرش و پرداخت جوایز صادراتی با دارابودن ایران کد انجام می شود و دامنه شمول آن تمامی کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات می باشد.

وی با بیان اینکه رهگیری کالا و شفاف سازی مسیر صادرات از جمله مزایای اجرای این طرح است افزود: مطابق برنامه زمان بندی شده، این طرح در استان در مورد انواع میوه ها، محصولات کشاورزی، خشکبار، صنایع غذایی، محصولات چرمی، شوینده ها، محصولات دارویی و بهداشتی، قطعات خودرو، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی و فلزات اساسی و محصولات چرمی به اجرا در آمده است.

صفرزاده با تاکید بر اینکه تمامی صادرکنندگانی که اقدام به صادرات محصولات خود می نمایند و یا محصولات سایر تولیدکنندگان را با برند خود صادر می نمایند ملزم به دریافت ایران کد می باشند، تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالا که مسئولیت حقوقی کالا را به عهده ندارند ضرورتی به ثبت اطلاعات در سیستم ایران کد نداشته و لیکن کالاهای صادراتی آنها حتماً باید کد ملی داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر صادرات فرش دستباف اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص عرصه تولید و صادرات فرش دستباف و ضرورت حمایت بیشتر از توسعه صادرات این کالا، پرونده های جوایز صادراتی مربوط به سال 88 فرش دستباف از الزام به اخذ ایران کد مستثنی هستند.

کد مطلب 1159138

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