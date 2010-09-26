هشتمین جشنواره شعر رضوی در کرمان برگزار می شود

سید عبدالرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره شعر رضوی در کرمان اظهارداشت: این جشنواره با هدف تجلیل از مقام ولایت و اشاعه فرهنگ رضوی و کشف استعدادهای شاعران برگزار می شود.

وی گفت: در بخش زندگی و شخصیت امام رضا (ع) سه نفر و در بخش ولایت فقیه یک برگزیده به جشنواره کشوری معرفی می شوند.

جعفری با اعلام اینکه همه اشعار به صورت مستقیم به کنگره شعر رضوی که 21 و 22 مهر ماه در کرمان برگزار می شود، ارسال می شوند افزود: 250 اثر تاکنون به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و کار بررسی اشعار از امروز آغاز شده است.

وی یادآورشد: داوری جشنواره را سه نفر از شاعران استان انجام می دهند و دبیر تخصصی جشنواره نیز از شاعران پیش کسوت استان است.

سرپرست فرمانداری کرمان با اشاره به سابقه 15ساله شعر رضوی گفت: استان کرمان پایه گذار و میزبان بخش شعر کنگره سراسری رضوی و جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) است که همه ساله در 30 استان برگزار می شود.

این مسئول از چاپ آثار برگزیده جشنواره در قالب کتاب آسمان هشتم به صورت سالانه خبر داد و گفت: تاکنون چهار دفتر از این مجموعه کتاب چاپ شده است.