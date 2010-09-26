به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیم‌های الهلال عربستان - ذوب آهن ایران در چارچوب دور برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 28 مهرماه 1389 در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

قضاوت این بازی را موفق‌ترین تیم داوری حال حاضر فوتبال آسیا برعهده خواهد داشت. از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا "روشن ایرماتوف" از ازبکستان به عنوان داور وسط دیدار الهلال عربستان - ذوب آهن ایران انتخاب شده است. او را در امر قضاوت این بازی "رافائل الیاسوف" از ازبکستان و "باخادری کوچکاروف" از قرقیزستان همراهی خواهند کرد.

ایرماتوف به همراه این تیم داوری پنج بازی را در مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 قضاوت کردند. دیدارهای مکزیک - آفریقای جنوبی، انگلستان - الجزایر، هلند - اروگوئه، آلمان - آرژانتین و آرژانتین - یونان با قضاوت این تیم داوری آسیایی برگزار شد.

داور چهارم دیدار الهلال عربستان - ذوب آهن ایران نیز "والنتین کوالنکو" از ازبکستان است. ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در این بازی "فیلیپ براون "از استرالیاست و نظارت داوری بازی نیز برعهده "ماریام موروگیا" از سنگاپور خواهد بود.

دیدار رفت تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و الهلال عربستان روز 14 مهرماه به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.