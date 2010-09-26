باسواد کردن 10 تا 49 ساله ها در اولویت نهصت سوادآموزی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی وطنی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی در استانداری ایلام افزود: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریشه کن کردن بیسوادی در محدوده سنی بین 10 تا 49 سال در راس برنامه های نهضت سوادآموزی قرار دارد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد نهضت سواد آموزی استان ایلام، تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم در استان ایلام و با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه میزان افراد باسواد زیر سی سال در استان به بالاتر از 96 درصد رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد: جشن باسوادی مردم استان ایلام در سال 1391 برگزار شود.

وی یادآور شد: براساس آمار نهضت سواداموزی استان ایلام در حال حاضر حدود 93 درصد از مردم استان ایلام باسواد هستند.

استاندار ایلام در این جلسه هزینه کردن برای باسوادی افراد را نوعی سرمایه گذاری برای آینده نظام و انقلاب ارزیابی کرد.

مجتبی اعلایی به وجود حدود 200 نفر از افرادی در استان که توسط نهضت سوادآموزی به مدارج عالیه تحصیلی و مدیریتی نائل شده اند اشاره کرد و بیان داشت: مسئولان نهضت سوادآموزی استان باید علاوه بر شناسایی این افراد آنها را بعنوان الگوهای موفق جامعه برای ارتقای وضعیت علمی و تحصیلی معرفی کنند.

