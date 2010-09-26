وضع بهداشت حاشیه شهرهای مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد مهدی ناصحی بعد از ظهر یکشنبه در همایش شهرداران مازندران در دابودشت آمل افزود: هنوز زیرساختهای لازم برای توسعه شهری در مازندران فراهم نشده است.

وی گفت: متأسفانه اکنون وضعیت بد بهداشتی در حاشیه شهرها سلامت حاشیه نشینان شهری در مازندران را تهدید می کند.

ناصحی از شهرداران خواست نسبت به ساماندهی و مدیریت زباله شهرهای استان اهتمام جدی داشته باشند.

شهردار دابودشت در این نشست از معاون استانداری مازندران خواست تا با اختصاص با واگذاری معادن استان به شهرداریها مشکلات اقتصادی آنان را رفع کنند.

حسن یحیی پور گفت: شهرداری دابودشت از جمله شهرداری های استان بوده که 100 درصد در نهضت آسفالت در میان شهرهای استان موفق عمل کرده است.

وی خواستارتوجه ویژه استانداری مازندران به شهرهای کوچک استان شد.

براساس آخرین تقسیمات کشوری، مازندران دارای 18 شهرستان و 52 شهر است.

