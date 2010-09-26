گسترش فرهنگ دفاع مقدس از وظایف هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره زن، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تالار وحدت دانشگاه تبریز با تاکید بر ضرورت گسترش فعالیت های فرهنگی اظهار کرد: برای مقابله با جنگ نرم، نیاز به تمسک جستن به دفاع مقدس و ارزش های دینی بیش از پیش احساس می شود .

وی ادامه داد: زنان در جامعه کنونی در مبارزه با جهان غرب هستند که روح زنان را در جنگی اعلام نشده بدون تیر و فشنگ نشانه رفته است.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ دفاع مقدس یکی از وظایف هنرمندان محسوب می شود، تاکید کرد: با نبود زیر ساخت های فرهنگی فراهم آوردن تمامی تسهیلات رفاهی بی اثر بوده و سرنوشت و سرانجام کشور نامشخص خواهد بود.

بیگی به نقش زنان در تمامی اعصار از نهضت تنباکو، مشروطیت تا پیروزی انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: هرگاه مسائل دینی عمق بیشتری پیدا می کنند جایگاه و نقش زنان را بیش از پیش نشان می دهد.

وی با مقایسه زنان ایرانی با زنان جهان غرب خاطر نشان کرد: زنان به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاع مقدس حضور یافتند که حضور مستقیم آنان در همه جا ثبت شده و این در حالیست که حضور غیر مستقیم آنها بسیار موثر تر از حضور مستقیمشان بود.

100 اثر به جشنواره زن، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس راه یافت

نسرین پیر سمساری دبیر جشنواره نیز در این مراسم از رسیدن 100 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: از آثار رسیده به پنج اثر برگزیده پوستر زن ایثارگر، تندیس زن ایثارگر و به سه دلنوشته دختران شهید به پدرانشان تقدیر می شود.

مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: این جشنواره فرصتی بود تا رشادت های زنان دوران جنگ را بازخوانی کرده و به دنیای مدرنیته که غوطه ور در علم و صنعت است هدیه کنیم.

وی گسترش فرهنگ دفاع مقدس را ضروری دانسته و اظهار کرد: برای جلوگیری از الگو سازی نسل جوان از فرهنگ غرب با گسترش فرهنگ دفاع مقدس امکان الگوسازی مناسب را برای این قشر فراهم می شود.

همچنین در این جشنواره از شش نفر از همسران جانباز و فعالان دفاع مقدس در پشت خط مقدم جبهه تجلیل شد.