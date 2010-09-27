نماینده بندرعباس خواستار پاسخگویی به تنشهای رسانه ای در هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نماینده مردم بندرعباس طی نامه ای از وزیر ارشاد علت تغییر یک باره یارانه اختصاصی به مطبوعات محلی و حذف یارانه 60 درصد مطبوعات هرمزگان، عدم نظارت نسبت بر بحث احداث چاپخانه مطبوعات در این استان و همچنین شیوه و مبنای توزیع بودجه فرهنگی مطبوعات در سفر سوم رئیس جمهور را سوال کرد.

در متن نامه حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و خمیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین آمده است: با توجه به سیاستهای فرهنگی دنبال شده توسط دولت محترم و نیاز به ایجاد زیر ساختهای فرهنگی و کمک به حوزه مطبوعات در استان هرمزگان با توجه به نقش استراتژیک این استان هرمزگان و قرار گرفتن در نوار مرزی و انواع تهدیدهای فرهنگی موارد ذیل طبق قانون به عنوان سوال از جانب عالی مطرح می شود:

علت تغییر یک باره یارانه اختصاصی به مطبوعات محلی هرمزگان و ایجاد شائبه رفتارهای گزینشی و سلیقه ای و قطع یارانه بیش از 60 درصد نشریات محلی استان هرمزگان و کاهش سهم اختصاصی به برخی نشریات که به آنها یارانه اختصاص یافته است.

توجه نکردن و عدم نظارت به بحث احداث چاپخانه مطبوعات در استان هرمزگان و مسکوت ماندن طرح اجرای آن در طی سه سال که هیچ پیشرفتی نداشته است و کلنگ آن توسط معاون محترم سابق مطبوعاتی در سال 86 به زمین زده شد.

شیوه و مبنای توزیع و میزان بودجه فرهنگی به مطبوعات استان هرمزگان مربوط به سفر دور سوم ریاست محترم جمهوری که با رویکرد فرهنگی انجام گرفت.

طی روزهای اخیر به دلیل برخی از مسائل که خانه مطبوعات استان هرمزگان آن را بی عدالتی در توزیع یارانه های کاغذ از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خوانده، اختلاف نظرهایی صورت گرفته است تا جایی که رئیس خانه مطبوعات استان هرمزگان رسما از سمت خود استعفا داده است.