نقش زنان در دفاع مقدس هرگز فراموش نمی ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ مجتبی غفورپور بعد از ظهر یکشنبه در همایش بزرگ "بانوان و دفاع مقدس" در بیرجند گفت: حجم تسلیحات نظامی و مواد منفجره استفاده شده توسط دشمن در هشت سال جنگ علیه ایران هفت برابر کل مواد استفاده شده در جنگ دوم جهانی بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در مقابل حجم زیاد آتش دشمن تلفات ما تنها یک چهلم جنگ دوم جهانی بوده است، اظهارداشت: با مقایسه این گونه آمارها متوجه می شویم که دستاوردهای دفاع مقدس ما قابل مقایسه با هرینه‌ های آن نیست.

فرمانده تیپ (3) سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی تاکید کرد: در دنیا جنگ های زیادی انجام شده که به فراموشی سپرده شده‌اند اما دفاع مقدس ما هر روز صفحه جدیدی از تاریخ پر افتخار آن گشوده می شود.

وی تعداد شهدای دوران دفاع مقدس را 180 هزار نفر عنوان کرد و افزود: تعداد زیادی از این افراد از بهترین جوانان ملت ما بودن که در راه دفاع از وطن جان خود را فدا کردند.

غفورپور تاکید کرد: همه دستاوردهای دفاع مقدس به دلیل استقامت و صبر ملت عزیز ایران بود که با وجود مشکلات فراوان از این آب و خاک دفاع کردند.

وی با اشاره به نقش بانوان در دفاع مقدس گفت: سهم بانوان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 50 درصد است.

فرمانده تیپ (3) سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: اگر صبر و استقامت های مادران، همسران، فرزندان و خواهران شهدا نبود شاید امروز ما به این موفقیت ها دست پیدا نمی کردیم.

همایش بزرگ "بانوان و دفاع مقدس" همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس و با حضور مادران، همسران، فرزندان و خواهران شهدا و تعداد زیادی از بانوان بسیجی شهرستان بیرجند در محل منطقه نمایشی عملیات مسلم ابن عقل برگزار شد.